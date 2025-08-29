Zeci de trenuri, unele cu plecare din Bacău, vor fi anulate de la 01 septembrie, din cauza datoriei CFR Călători

CFR SA a anunțat anularea mai multor trenuri operate de CFR Călători și Transferoviar Călători începând cu 1 septembrie și 1 octombrie 2025. Pe lista „trenurilor anulate” sunt zeci de călătorii din București, Ploiești și Bacău spre mai multe destinații din țară, scrie libertatea.ro.

CFR Călători se confruntă cu dificultăți financiare, având de încasat peste 139 milioane de lei de la Autoritatea de Reformă Feroviară, și nu-și poate achita Tariful de Utilizare a Infrastructurii.

Începând cu 1 septembrie 2025 vor fi anulate trenuri pe diverse rute, inclusiv Bacău – Suceava Nord, Pașcani – Suceava Nord și Botoșani – Suceava Nord. De la 1 octombrie 2025 vor fi anulate și alte trenuri, printre care București Nord – Iași și București Nord – Galați.

Vezi LISTA completă a trenurilor care vor fi anulate AICI.