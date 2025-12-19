Zi grea pentru buzunarele băcăuanilor: se votează „Pachetul Viziteu” – împrumut de 55 de milioane de euro, taxe majorate și achiziția clădirii SIF

Ședința de astăzi a Consiliului Local Bacău aduce într-un singur pachet o serie de decizii cu impact major asupra orașului, toate promovate de administrația condusă de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Privite separat, fiecare dintre aceste hotărâri a fost prezentată ca fiind necesară sau justificată. Privite însă împreună, ele conturează una dintre cele mai apăsătoare zile pentru buzunarul băcăuanilor, din ultimii ani.
Astăzi, consilierii locali au la mapă contractarea unui nou credit, în valoare de 55 de milioane de euro, un angajament financiar care va marca bugetul municipiului pentru mulți ani de acum înainte. Împreună cu creditele anterioare, datoria Bacăului s-ar duce la 125 de milioane de euro, pe 25 de ani. Împrumutul a fost prezentat ca un instrument de dezvoltare, însă votarea lui în aceeași ședință cu alte măsuri cu impact negativ ridică întrebări serioase privind strategia financiară a administrației. Îndatorarea suplimentară, cumulată cu achiziții costisitoare, înseamnă o presiune constantă asupra bugetelor viitoare și o marjă tot mai mică de manevră pentru administrațiile care vor urma.
Deși s-a vorbit despre constrângeri bugetare și nevoia de echilibru financiar, Consiliul Local are pe masă astăzi și achiziționarea clădirii cunoscute drept „Casa Albastră”, fostul sediu SIF, pentru o sumă de aproximativ 7 milioane de euro. Decizia a fost motivată prin necesitatea unui nou sediu administrativ, însă votul de astăzi vine într-un context în care orașul are încă investiții esențiale amânate și probleme structurale nerezolvate. Pentru o parte a opiniei publice, mesajul transmis este greu de ignorat: administrația își permite o achiziție de milioane de euro, în timp ce le cere cetățenilor să accepte costuri mai mari în viața de zi cu zi.
Pachetul de decizii adoptate astăzi este completat de majorarea substanțială a taxelor locale, cu până la 80% pentru clădiri, terenuri și autoturisme. Creșterea va fi resimțită direct de mii de băcăuani, de la proprietari de locuințe până la cei care depind de autoturism pentru activitățile zilnice. Chiar dacă măsura e justificată prin cadrul legal, sincronizarea ei cu celelalte hotărâri adoptate astăzi amplifică percepția unei poveri fiscale greu de suportat.
Nici mediul de afaceri local nu a fost ocolit de „efectele ședinței de astăzi „Pachetul Viziteu”. Consiliul Local are la vot și majorarea cu 30% a taxei de salubritate pentru persoanele juridice, o decizie care vine într-un moment dificil pentru multe firme din Bacău. Pentru antreprenori, votul de astăzi înseamnă costuri suplimentare imediate, într-un context economic în care marjele sunt deja puse la încercare de alte scumpiri și taxe.
Faptul că toate aceste măsuri vin în aceeași ședință a Consiliului Local nu este un detaliu lipsit de importanță. Dimpotrivă, el accentuează sentimentul că administrația locală a ales să concentreze într-o singură zi decizii care afectează simultan bugetele personale ale băcăuanilor, mediul de afaceri și viitorul financiar al municipiului. Impactul cumulat al acestor hotărâri riscă să fie mult mai puternic decât ar fi fost dacă ele ar fi fost discutate și asumate etapizat.
Comentarii
Viorel a zis
Credit pentru șpagi
Ciprian inculpatu a zis
Cel mai mare tuna al găștii.Să împrumuți 55 milioane euro , să pui xxx 10% și să lași fraierii să plătească.
– comentariu cenzurat
SEPTEP a zis
Bravo Bravo BRAVO LUCIANE.Îndatorează toți băcăuanii,și copii și nepoții.Nu te lăsa.Si așa îi doare în fund de soarta lor.
Radu a zis
va rog sa publicati pliantele lui Viziteu …in care spune ca nu v a mari taxele……un hot pe masura vremurilor care le traim…..
La lupta, oameni buni! a zis
Asta ca sa va invatati minte, cretinilor. Care l-a votat si care a votat adunatura de scursuri peneliste, useriste si pesediste. Iar organizatia AUR din Bacau, sa va fie rusine, cretinilor, pentru ca in loc sa promovati oameni de valoare, ati infectat lista cu niste jagardele pripasite de pe la alte partide, niste mortaciuni hidoase.
E timpul sa strangem semnaturi pentru organizarea referendumului de demitere a primarului. Exista cadru legal, nu e nevoie decat de semnaturi. Legea 215/2001 actualizata cu OUG 57/2019 si Legea 3/2000. In Bacau exista o problema MARE, insa, si anume discrepanta enorma dintre numarul alegatorilor inscrisi pe liste electorale si numarul real de locuitori ai municipiului.
Autoritatea Electorala, organism securisto-comunist corupt pana in maduva opaselor, spune ca in Bacau sunt 160 268 de persoane adulte, care au domiciliul in acest oras. Cifra este mult, mult peste realitate, in Bacau nu sunt mai mult de 80-90 000 de adulti cu domiciliul in municipiu.
Aceste liste electorale nu tin seama nici macar de rezultatele statistice si de recensamant, ele sunt niste liste comuniste, care contin mii de morti, zeci de mii de persoane plecate din municipiu si normal, mii de useristi inscrisi in mod fals pe liste (care nu locuiesc in Bacau decat in timpul alegerilor).
Din aceste motive, numarul de semnaturi necesare este de 40 000. E mult, dar cu munca, se poate. Dupa care se face un referendum unde trebuie sa participe minimum 50 000 de bacauani, iar daca 25000 dintre acestia voteaza demiterea xxx care vrea sa ne ia si pielea de pe noi, acesta este trimis inapoi la Braila.
– comentariu cenzurat
mama a zis
Toți cei care veți aproba în Consiliu această hotărâre veți plăti chiar dacă nu veți participa direct la furt! Girarea unei astfel de găuri în buget este o complicitate la furt. Și vom avea concret lista celor care au votat ”pentru”.
Victor a zis
Pe cine trebuia sa votam Cretinule?
Celentano a zis
@VICTOR! Pe oricare altul, cretinule sef , idiot , zero barat , excrement ce esti!!!! Daca nici acum nu vedeti cat rau face nenorocitul asta de l-ati pus primar, sunteti exact asa cum te-am facut mai sus! HUOOOOOO!!!
Victor a zis
Cretinule, asa funcționează democrația. Fiecare alege pe cine dorește.Se pare ca ești unul dintre latraii minoritari.
parandărăt luciosu a zis
Bravo ! Ați ales o poză care spune totul…..
Victor a zis
Firicele, nu uita ca trăim in democrație.Alegem pe cine dorim.Atata timp cât face cine vrea politica, fără un minim de pregătire in domeniu, nu avem de ce sa fim supărați.Candideaza cine dorește in Romania! CRETINULE!
Celentano a zis
Băi CRETINULE ! Dacă trăim în așa zisa democrație, așa cum spui , nu ne dă nimeni dreptul să ne batem joc de dreptul de a vota ! Votezi pe cine vrei , dar VOTEZI , CRETINULE , nu stai acasă !!! Nulitatea asta e primar cu 8% din sufragii , CRETINULE ! Adică doar 8% au fost atât de CRETINI CA TINE și au votat calamitatea asta , A DOUA OARĂ, CRETINILOR !!!! Democrație , dar mai si gândim un pic , nu-i așa CRETINULE ??? 🤣
Sava a zis
Cumparati aparatamente de la dezvoltatori cu sute de mii de euro si credite pe viata ..orasul este din ce in ce mai infloritor si in plină dezvoltare ….circulatie lejeră , curatenie, parcuri ….Ma intreb cand o sa deschideți ochii si sa va dati seama unde traim .
P.S . La radio spuneau zilele trecute ca avem cea mai scumpă apă din tară …..ce mai urmează?
gbacau a zis
Urmează… Cel mai scump primar din tara!