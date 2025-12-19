Zi grea pentru buzunarele băcăuanilor: se votează „Pachetul Viziteu” – împrumut de 55 de milioane de euro, taxe majorate și achiziția clădirii SIF

Ședința de astăzi a Consiliului Local Bacău aduce într-un singur pachet o serie de decizii cu impact major asupra orașului, toate promovate de administrația condusă de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Privite separat, fiecare dintre aceste hotărâri a fost prezentată ca fiind necesară sau justificată. Privite însă împreună, ele conturează una dintre cele mai apăsătoare zile pentru buzunarul băcăuanilor, din ultimii ani.

Astăzi, consilierii locali au la mapă contractarea unui nou credit, în valoare de 55 de milioane de euro, un angajament financiar care va marca bugetul municipiului pentru mulți ani de acum înainte. Împreună cu creditele anterioare, datoria Bacăului s-ar duce la 125 de milioane de euro, pe 25 de ani. Împrumutul a fost prezentat ca un instrument de dezvoltare, însă votarea lui în aceeași ședință cu alte măsuri cu impact negativ ridică întrebări serioase privind strategia financiară a administrației. Îndatorarea suplimentară, cumulată cu achiziții costisitoare, înseamnă o presiune constantă asupra bugetelor viitoare și o marjă tot mai mică de manevră pentru administrațiile care vor urma.

Deși s-a vorbit despre constrângeri bugetare și nevoia de echilibru financiar, Consiliul Local are pe masă astăzi și achiziționarea clădirii cunoscute drept „Casa Albastră”, fostul sediu SIF, pentru o sumă de aproximativ 7 milioane de euro. Decizia a fost motivată prin necesitatea unui nou sediu administrativ, însă votul de astăzi vine într-un context în care orașul are încă investiții esențiale amânate și probleme structurale nerezolvate. Pentru o parte a opiniei publice, mesajul transmis este greu de ignorat: administrația își permite o achiziție de milioane de euro, în timp ce le cere cetățenilor să accepte costuri mai mari în viața de zi cu zi.

Pachetul de decizii adoptate astăzi este completat de majorarea substanțială a taxelor locale, cu până la 80% pentru clădiri, terenuri și autoturisme. Creșterea va fi resimțită direct de mii de băcăuani, de la proprietari de locuințe până la cei care depind de autoturism pentru activitățile zilnice. Chiar dacă măsura e justificată prin cadrul legal, sincronizarea ei cu celelalte hotărâri adoptate astăzi amplifică percepția unei poveri fiscale greu de suportat.

Nici mediul de afaceri local nu a fost ocolit de „efectele ședinței de astăzi „Pachetul Viziteu”. Consiliul Local are la vot și majorarea cu 30% a taxei de salubritate pentru persoanele juridice, o decizie care vine într-un moment dificil pentru multe firme din Bacău. Pentru antreprenori, votul de astăzi înseamnă costuri suplimentare imediate, într-un context economic în care marjele sunt deja puse la încercare de alte scumpiri și taxe.

Faptul că toate aceste măsuri vin în aceeași ședință a Consiliului Local nu este un detaliu lipsit de importanță. Dimpotrivă, el accentuează sentimentul că administrația locală a ales să concentreze într-o singură zi decizii care afectează simultan bugetele personale ale băcăuanilor, mediul de afaceri și viitorul financiar al municipiului. Impactul cumulat al acestor hotărâri riscă să fie mult mai puternic decât ar fi fost dacă ele ar fi fost discutate și asumate etapizat.