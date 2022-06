Ziarul de Bacău aniversează 20 de ani. Cel mai citit cotidian sărbătorește prin restaurarea celei mai mari arhive de presă

Ziarul de Bacău, cel mai citit cotidian din județ, împlinește, azi, 20 de ani de la lansare. În premieră, cotidianul publică cea mai mare arhivă de presă: peste 100.000 de articole din perioada 2002-2008 vor fi restaurate și accesibile publicului.

Arhiva Ziarului de Bacău reprezintă o importantă parte a istoriei recente a Bacăului. Cele peste 100.000 de articole sunt, în mare parte, o valoroasă resursă pentru cercetare, dar și pentru cei care vor să-și aducă aminte despre evenimente care, pentru unii, încă mai produc efecte.

Recuperarea arhivei înseamnă și un gest de recunoștință pentru toți jurnaliștii care au lucrat pentru acest cotidian. Sunt ani de muncă asiduă a unor oameni care au vrut si au reușit să facă jurnalism de calitate. Nu-i vom menționa acum, însă fiecare articol are la final numele autorului.

Restaurarea arhivei este inițiativa și realizarea lui Cristi Juverdeanu, programator la agenția de marketing digital Advertica, un pasionat al istoriei Bacăului.

Prima mea interacțiune cu arhiva a fost în 2012, când, la solicitarea redacției, de pe un calculator „crăpat” și „virusat”, am reușit să transferăm, bit cu bit, pe un dispozitiv temporar, articolele scrise din iunie 2002 până în octombrie 2012. În acea perioadă, nu puteam face mare lucru cu fișierele: articolele erau scrise într-un format învechit, iar publicarea lor manuală ar fi însemnat un efort enorm.

Între timp, competențele mele în algoritmică și programare au crescut. În ultimii 10 ani, am reușit să dezvolt softuri online de gestiune, ofertare, managementul de sesizări, clienți și baze de date. Acest lucru și faptul că am dezvoltat un interes deosebit pentru istoria locală au făcut ca pierderea arhivei să fie și mai frustrantă: am avut istoria în mână și n-am știut ce să fac cu ea.

În mai 2022, mi-am amintit de dispozitivul temporar pe care l-am folosit în urmă cu un deceniu și am încercat o recuperare de date. „Minunea” a funcționat. Un HDD extern, șters de câteva ori, cu multe cicluri de utilizare, după 10 ani, a reușit să conserve, „bit cu bit”, aproximativ 100.000 de articole. Și le-am recuperat (definitiv).

– Cristi Juverdeanu, programator la Advertica