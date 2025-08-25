ZIDART 2025. Vezi ce artiști vin în Bacău, ce clădiri vor fi „pictate” și ce evenimente vor fi pregătite pentru public la cea de-a 8-a ediție

Festivalul Internațional de Artă Stradală ZIDART revine anul acesta cu cea de-a opta ediție, desfășurată sub tema „MENTAL WALL BEING”. După succesul ediției trecute, „Civic Expressions”, care a generat un dialog vizual despre apartenență și spațiul comun, noua ediție explorează legătura dintre starea de bine mentală, comunitate și expresia artistică.

Tema din 2025 propune o reflecție asupra zidurilor vizibile ale orașului și celor invizibile din interiorul fiecăruia. Prin arta murală, barierele se transformă în punți de comunicare, iar pereții devin oglinzi colective care reflectă emoții, vulnerabilități și resurse interioare. ZIDART 2025 își asumă astfel rolul de platformă culturală pentru sănătatea emoțională, într-un context urban tot mai marcat de anxietate și presiune cotidiană.

Artiști internaționali și naționali în Bacău

La ediția din acest an participă nume importante ale artei murale și instalațiilor urbane:

Medianeras (Spania) – duo artistic ce îmbină arhitectura și pictura murală;

– duo artistic ce îmbină arhitectura și pictura murală; Karskione (Olanda) – cunoscut pentru compozițiile vibrante și mesajele sociale;

– cunoscut pentru compozițiile vibrante și mesajele sociale; Patricia Mariano (Portugalia) – exploratoare a identității în spațiul public;

– exploratoare a identității în spațiul public; Conse (Spania) – reprezentant al scenei spaniole de graffiti și street art;

– reprezentant al scenei spaniole de graffiti și street art; Zmaja (Serbia) – ilustratoare și muralistă cu un stil exploziv și colorat;

– ilustratoare și muralistă cu un stil exploziv și colorat; Sbah (Spania) – artist urban ancorat în cultura tinerilor;

– artist urban ancorat în cultura tinerilor; Alexa Lincu (România) – creatoare de instalații urbane cu perspective imersive.

Lucrările lor pot fi descoperite pe zidurile Bacăului, fiecare adresă devenind un reper cultural:

Medianeras – Str. Vasile Alecsandri nr. 39

Karskione – Str. Libertății nr. 1

Patricia Mariano – Str. Banca Națională nr. 45

Conse – Str. Stadionului nr. 9

Zmaja – Str. Miron Costin nr. 85

Sbah – Liceul Economic „Ion Ghica”

Evenimente pentru public

Festivalul include două momente principale la Tihna Island:

30 august – deschiderea, cu live painting, muzică și dialoguri despre arta urbană;

– deschiderea, cu live painting, muzică și dialoguri despre arta urbană; 5 septembrie – evenimentul de închidere, cu proiecții, performance-uri și întâlniri cu artiștii.

Prin ediția MENTAL WALL BEING, ZIDART 2025 invită comunitatea să respire, să reflecteze și să se regăsească prin artă, transformând orașul într-o galerie vie și într-un spațiu de dialog despre echilibrul interior și puterea empatiei.