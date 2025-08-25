ZIDART 2025. Vezi ce artiști vin în Bacău, ce clădiri vor fi „pictate” și ce evenimente vor fi pregătite pentru public la cea de-a 8-a ediție

Festivalul Internațional de Artă Stradală ZIDART revine anul acesta cu cea de-a opta ediție, desfășurată sub tema „MENTAL WALL BEING”. După succesul ediției trecute, „Civic Expressions”, care a generat un dialog vizual despre apartenență și spațiul comun, noua ediție explorează legătura dintre starea de bine mentală, comunitate și expresia artistică.
Tema din 2025 propune o reflecție asupra zidurilor vizibile ale orașului și celor invizibile din interiorul fiecăruia. Prin arta murală, barierele se transformă în punți de comunicare, iar pereții devin oglinzi colective care reflectă emoții, vulnerabilități și resurse interioare. ZIDART 2025 își asumă astfel rolul de platformă culturală pentru sănătatea emoțională, într-un context urban tot mai marcat de anxietate și presiune cotidiană.
Artiști internaționali și naționali în Bacău
La ediția din acest an participă nume importante ale artei murale și instalațiilor urbane:
- Medianeras (Spania) – duo artistic ce îmbină arhitectura și pictura murală;
- Karskione (Olanda) – cunoscut pentru compozițiile vibrante și mesajele sociale;
- Patricia Mariano (Portugalia) – exploratoare a identității în spațiul public;
- Conse (Spania) – reprezentant al scenei spaniole de graffiti și street art;
- Zmaja (Serbia) – ilustratoare și muralistă cu un stil exploziv și colorat;
- Sbah (Spania) – artist urban ancorat în cultura tinerilor;
- Alexa Lincu (România) – creatoare de instalații urbane cu perspective imersive.
Lucrările lor pot fi descoperite pe zidurile Bacăului, fiecare adresă devenind un reper cultural:
- Medianeras – Str. Vasile Alecsandri nr. 39
- Karskione – Str. Libertății nr. 1
- Patricia Mariano – Str. Banca Națională nr. 45
- Conse – Str. Stadionului nr. 9
- Zmaja – Str. Miron Costin nr. 85
- Sbah – Liceul Economic „Ion Ghica”
Evenimente pentru public
Festivalul include două momente principale la Tihna Island:
- 30 august – deschiderea, cu live painting, muzică și dialoguri despre arta urbană;
- 5 septembrie – evenimentul de închidere, cu proiecții, performance-uri și întâlniri cu artiștii.
Prin ediția MENTAL WALL BEING, ZIDART 2025 invită comunitatea să respire, să reflecteze și să se regăsească prin artă, transformând orașul într-o galerie vie și într-un spațiu de dialog despre echilibrul interior și puterea empatiei.
Comentarii
IONUT a zis
Iarasi incepe tziganeala de tip vizitiu. Ce prostie e asta sa desenezi peretii cladirilor ca in ghettourile suburbice pariziene ale magrebienilor sau ghettourile americane. Alti bani din buzunarele noastre ale bacauanilor bagati in ale altora fara nici un fel de sens.
Mihail a zis
si modul in care dezavuezi o forma de arta este la fel de … suburbic
Cetatean a zis
Amice esti idiot! Operele lui Caragiale traiesc prin tine. Daca ai fi citit un pic ai fi aflat ca acele picturi prin compozitia lor (artistica, infrumuseteaza vizual locul si fata orasului) mai filtreaza si aerul. Unde mai pui ca mai pune Bacaul pe harta si suntem vizibili si pt arta , ca pt crime in toiul noptii, batai si alte derapaje suntem cap de afis. Sa se faca ca se face bine.. daca nu se facea plangeai ca e un oras mort. Te las cu nemultumirile tale.
P.S. nu te chinui sa raspunzi ca nu intereseaza pe nimeni dreptul tau la replica. Haidi` pa!
Daniel a zis
clădirile pictate până acum nu îți plac? aduc un aer schimbat urbei. chiar nu îți înțeleg nemulțumirea.
Ion Vasile a zis
Daca esti habarnist si nu intelegi mai bine taci !
Popovici Costel Ciprian a zis
Ce bine ar fi dacă ar face asta în tot orașul , foarte sincer , ar fi minunat ! ! ! Ar face foarte bine dacă asta s-ar face în toată țara , nu doar în orașul nostru ! ! !
mirel a zis
Aceste actiuni sunt incurajate chiar de locatarii personali, multi ONG-isti lucratori la stat sau la primarie solicita ca primaria sa le aduca acesti artisti de viitor platiti din banii primariei unde toti platesc dar smecherii care lucreaza la stat sau cu statul beneficeaza de servicii.
Unde sunt cetatenii ce sunt martori la aceste mizerii, acasa cu fundul pe canapea sau ceilalti care nu vor sa auda domnle ca pe ei nu ii afecteaza :))