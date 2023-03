Ziua Culturilor Anglofone sărbătorită la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Miercuri, 1 martie 2023, Facultatea de Litere a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat ediția anuală a seriei de activități dedicate culturii anglofone și limbii engleze, reunite sub titlul Celebrating Anglophone Cultures (Ziua Culturilor Anglofone).

Ȋn cadrul primei activitǎţi, intitulată Rediscover America with Mina and Max, a fost invitată Mina Kerr Vidrine, lector Fulbright la Universitatea „Transilvania” din Brașov și doctorandă a Universității din Oregon. La sesiunea de întrebări despre cultura americanǎ și despre experienţele culturale trǎite ȋn Romȃnia, la care invitata a răspuns cu multă deschidere, au participat peste 150 de studenți, de la Facultatea de Litere, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe, precum și elevi, de la clase cu profil filologie, bilingv și științe sociale, din 4 colegii băcăuane (Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Liceul „Henri Coandă”, Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” și Colegiul „Mihai Eminescu”).

Prezentarea şi promovarea celui mai recent număr (15/2023) al revistei studenților anglofoni – RO-BRIT Student Journal, ȋn cadrul activitǎţii We Study, We Create, We Share, We Evolve a marcat împlinirea a 15 ani de la prima apariție a acestei publicații.

De asemenea, s-au desfășurat, în secțiuni paralele, concursul de traduceri Colourful Shades of Meaning in Translation, pentru studenţii din anul al II-lea de la programul de studii universitare de licenţă Limba și literatura română – limba și literatura engleză, și concursul de traduceri Lost in Translation, pentru studenţii din anul I de la programul de studii universitare de master Limba engleză. Practici de comunicare.

(sursa: comunicat de presă)