15 milioane de euro, de la buget, pentru halda de fosfogips. Fechet acuză: „Atât îi costă pe băcăuani spălarea imaginii publice a primarului Viziteu”

Ecologizarea haldei de fosfogips de la fostul combinat Sofert din Bacău ar putea costa bugetul local cel puțin 15 milioane de euro, sumă care ar urma să fie suportată de municipalitate. Deputatul Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, critică dur intenția administrației Viziteu de a lua bani din bugetul Bacăului pentru ecologizarea muntelui de fosfogips, care nu mai aparține municipiului, ci Guvernului.

Reacția fostului ministru Fechet vine după anunțul primarului Viziteu, care a declarat că soluția pentru a scăpa de haldă este un parteneriat între Guvern și Primăria Bacău, în urma căruia municipalitatea ar trebui să cofinanțeze proiectul cu o sumă generoasă.

Într-o postare publică, Fechet susține că „15 milioane euro. Atât îi costă pe băcăuani spălarea imaginii publice a primarului Lucian Daniel Stanciu-Viziteu”, acuzând că proiectul este împins din motive politice și nu din necesitate administrativă.

Potrivit acestuia, suma totală pentru închiderea haldei ar ajunge la aproximativ 75 de milioane de euro, însă o parte importantă ar urma să fie acoperită din bani locali. „Scoaterea cu forța, din buzunarele contribuabililor băcăuani, a 15 milioane euro pentru închiderea haldei de fosfogips de la Sofert este o decizie împinsă din calcul pur politic”, afirmă deputatul.

Fechet invocă și principiul european „poluatorul plătește”, subliniind că municipiul nu ar trebui să suporte aceste costuri. „Municipiul Bacău nu este producător de fosfogips, nu este proprietar al depozitului […] Cu ce drept le cere primarul Viziteu băcăuanilor să plătească?”, spune fostul ministru.

În același timp, acesta susține că problema nu este una nouă și că au existat demersuri anterioare pentru rezolvarea situației fără implicarea bugetului local. „‘Urgența’ e de vreo 30 ani”, afirmă Fechet, adăugând că soluțiile identificate în trecut ar fi permis închiderea haldei fără a pune presiune pe contribuabili.

Deputatul amintește și că, după trecerea terenului în proprietatea statului, responsabilitatea ecologizării revine autorităților centrale, prin instituții precum Administrația Fondului pentru Mediu. Cu toate acestea, Guvernul nu ar fi identificat încă sursa integrală de finanțare.

„Bacăul, din cauza d-lui Viziteu, e prima comunitate locală pusă să plătească pentru ceva ce nu are absolut nicio vină”, mai afirmă Fechet, criticând ideea cofinanțării locale și comparând situația cu alte proiecte de mediu finanțate integral de stat.

Tema ecologizării haldei de fosfogips rămâne una sensibilă pentru municipiu, având în vedere impactul asupra mediului și costurile ridicate implicate, dar și disputa politică tot mai accentuată în jurul surselor de finanțare.