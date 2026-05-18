2.400 de absolvenți la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Luni, 18 mai 2026, a avut loc Cursul festiv al absolvenților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, promoția 2026. Defilarea absolvenților a început cu ora 10:00, iar de la ora 12:00, au urmat festivitățile, organizate pe cele 5 facultăți: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Litere, Facultatea de Științe, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății.

„Suntem în an aniversar, în 2026, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău sărbătorește 65 de ani de învățământ superior de stat și 50 de ani de învățământ tehnic superior la Facultatea de Inginerie. Suntem la cea de-a 63-a promoție a universității, anul acesta absolvind 2400 de studenți de la ciclurile de licență, master, doctorat, conversie profesională, modul psihopedagogic, în peste 83 de programe de studii. Urez absolvenților mult succes în carieră și să ne întâlnim și în alte forme de colaborare și parteneriat”, a declarat Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF, Președintele Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

„Pentru Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este o zi importantă deoarece cea de-a 63-a promoție, care cumulează un număr de peste 2400 de absolvenți, finalizează ciclurile de studii. Le mulțumim că ne-au ales și le dorim mult succes în viitoarea carieră profesională, mai ales că au de înfruntat provocările noilor tehnologii. Pregătirea solidă și entuziasmul lor sunt cele mai bune arme pentru a putea implementa în toate domeniile inteligența artificială. Le urez mult succes în plan personal și profesional”, a transmis Prof. univ. dr. ing. habil. Carol SCHNAKOVSZKY, Rectorul Universității.

„Trăiesc astăzi o dublă emoție și o mândrie profundă. Din poziția de președinte al Ligii Studențești, am avut privilegiul de a coordona, alături de o echipă formidabilă de voluntari, organizarea acestui curs festiv. Însă, dincolo de scenariul din spate, trăiesc acest moment și prin ochii absolventului care îmbracă astăzi roba și toca, privind cu nostalgie și recunoștință la anii de facultate. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău ne-a format ca oameni și viitori specialiști. Mulțumim profesorilor pentru ghidare, părinților pentru susținere și colegilor din Ligă pentru devotament. Dragi colegi din promoția 2026, vă felicit și vă doresc mult succes la examenele de licență și disertație! Să rămânem mereu mândri de drumul nostru!”, a spus Nicolae HORONCEANU, Președintele Ligii studențești din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.