A fost lansat concursul de idei pentru revitalizarea centrului Municipiului Bacău. Premii de mii de euro pentru arhitecți și urbaniști

Ordinul Arhitecților din România – Filiala Bacău-Neamț a lansat ieri concursul de idei „re:START Bacău”, destinat profesioniștilor din domeniul arhitecturii și urbanismului. Scopul competiției este de a aduna propuneri pentru redefinirea centrului municipiului Bacău, printr-o viziune coerentă asupra spațiilor publice, a funcțiunilor culturale și a zonelor verzi din inima orașului.

Conform temei oficiale, concursul are două direcții principale. Prima urmărește reinterpretarea zonei centrale, incluzând strada Mihai Viteazul, Piața Revoluției, Piața Centrală și Bulevardul Unirii, astfel încât aceste repere urbane să fie integrate într-un sistem coerent de spații pietonale și verzi. A doua direcție vizează crearea unui nou tip de spațiu public, o dotare cultural-comunitară amplasată în jurul Parcului Catedralei, pe terenul fostului Teatru de Animație. Acest spațiu ar trebui să devină un loc deschis și versatil, care să găzduiască activități culturale și educative adaptate nevoilor actuale ale locuitorilor.

Cetățenii vor spații verzi și locuri publice pietonale

La baza temei concursului se află rezultatele consultării publice desfășurate în vara acestui an, la care cetățenii Bacăului au fost invitați să își exprime opiniile despre cum își imaginează centrul orașului. Concluziile consultării se axează în special pe nevoia de spații verzi, mobilitate pietonală și activități culturale.

Participanții trebuie să propună două planșe de mari dimensiuni: una dedicată analizei urbane a centrului Bacăului, iar cealaltă concentrată asupra zonei de intervenție. Documentația completă este disponibilă pe site-ul Ordinului Arhitecților, în secțiunea dedicată concursurilor.

Potrivit regulamentului, înscrierile și perioada de clarificări sunt deschise până la 20 octombrie 2025, iar termenul pentru predarea proiectelor este 11 noiembrie. Jurizarea va avea loc la finalul lunii noiembrie, astfel încât rezultatele vor fi anunțate pe 24 noiembrie 2025, urmând ca proiectele premiate să fie prezentate într-o expoziție publică organizată ulterior.

Juriul este alcătuit din 7 arhitecți: Irina Niculescu, Diana Marin (arhitect șef), Dan Ababei (OAR Bacău-Neamț), Ștefan Ghenciulescu, Octav Olănescu, Tudor Elian și Alexandru Răuță. Evaluarea proiectelor se va face pe baza a patru criterii: coerența conceptului general și originalitatea abordării, interpretarea creativă a temei, adaptarea la contextul local și gradul de sustenabilitate al propunerilor. Se va urmări echilibrul între inovație și realism, între patrimoniul existent și nevoile contemporane ale orașului.

Concursul pune în joc premii în valoare totală de peste 10.000 de euro: 3.100 de euro pentru premiul I, 3.000 pentru premiul al doilea, 2.900 pentru locul III, urmând ca următoarele trei locuri să primească mențiuni în valoare de 600 de euro fiecare. Bugetul concursului de idei este asigurat prin fonduri proprii ale Filialei teritoriale Bacău-Neamț a Ordinului Arhitecților din România și prin Timbrul Arhitecturii.

Concursul este unul de idei, fără o intenție de implementare imediată exprimată de autoritățile locale, însă rezultatele vor constitui o bază de reflecție pentru proiectele viitoare de amenajare urbană.