A încercat să dea unui polițist o mită de 1.500 de euro. A fost prins și riscă pușcăria

Un bărbat a fost reținut, după ce a încercat să dea mită unui polițist, pentru ca acesta să-l scape de dosarul penal deschis pentru conducere sub influența alcoolului. Șoferul a fost denunțat chiar de agentul în cauză.

Pe 12 ianuarie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău– Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au prins în flagrant delict un conducător auto, în timp ce oferea unui polițist 1.500 de euro, cu scopul de a obține clasarea dosarului penal în care era cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

În fapt, pe 5 ianuarie, un agent de poliție din cadrul Postului de Poliție Pârjol a oprit în trafic un șofer care conducea un autoturism sub influența alcoolului. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

Pentru a obține restituirea permisului de conducere și clasarea dosarului penal, conducătorul auto i-ar fi promis polițistului o sumă de bani, iar ulterior, în urma organizării flagrantului, a oferit efectiv 1.500 de euro. Polițistul a refuzat mita și a sesizat imediat organele competente, care au intervenit și au dispus reținerea șoferului, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.