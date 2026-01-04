A murit Răzvan Șendrea, fost jurnalist și consilier județean băcăuan

A murit Răzvan Șendrea, fost consilier județean și una dintre figurile cunoscute ale vieții publice din Bacău, cu o activitate care a îmbinat administrația locală și jurnalismul.

Răzvan Șendrea a fost consilier județean în cadrul Consiliul Județean Bacău și a ocupat, în ultimii ani, funcția de director al Serviciului Public de Protecție a Plantelor.

Înainte de a intra în administrația publică, Răzvan Șendrea a avut o carieră în presă, fiind jurnalist, printre altele, la publicațiile locale Deșteptarea, Monitorul de Bacău și Bacău Info.

Dispariția sa, la vârsta de 46 de ani, reprezintă o pierdere pentru cei care l-au cunoscut atât ca jurnalist, cât și ca om implicat în viața publică și administrativă a județului Bacău.

Redacția Ziarului de Bacău transmite condoleanțe familiei și celor apropiați.