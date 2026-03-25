Accident grav la Oituz: pieton rănit, trafic dirijat pe DN 11

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate, miercuri, pe DN 11, în localitatea Oituz, județul Bacău, după producerea unui accident grav.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române, un pieton a fost lovit de un autoturism, în urma impactului acesta suferind răni grave. La fața locului, echipajele medicale efectuează manevre de resuscitare.

Circulația rutieră în zonă este restricționată și se desfășoară pe un singur fir, alternativ, fiind dirijată de polițiști.

Autoritățile estimează că traficul va reveni la normal în jurul orei 14:00.