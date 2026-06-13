Ziarul de Bacău

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Accident la Slănic Moldova. Un autoturism a ajuns în afara carosabilului și a rupt un stâlp de electricitate

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Un accident rutier s-a produs ieri în cartierul Cireșoaia din orașul Slănic-Moldova, în urma unei neacordări de prioritate între două autovehicule.

FOTO: Tody

Potrivit informațiilor de la martori, în urma impactului, unul dintre autoturisme a fost proiectat în afara părții carosabile, unde a lovit și a doborât un stâlp de electricitate.

Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Nicio persoană nu a fost rănită, iar ocupanții celor două vehicule nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Polițiștii au stabilit că evenimentul rutier s-a produs pe fondul neacordării de prioritate, urmând să fie dispuse măsurile legale care se impun.

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