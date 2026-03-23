Accident rutier pe DN2, în Faraoani: o persoană rănită, trafic îngreunat

Un accident rutier s-a produs pe DN2, în localitatea Faraoani, județul Bacău, fiind implicate două autoturisme și un autocamion, potrivit informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

În urma impactului, o persoană a fost rănită și se află în curs de evaluare medicală la fața locului.

Circulația rutieră în zonă se desfășoară pe un singur fir, alternativ, sub dirijarea polițiștilor. Valorile de trafic sunt în creștere, iar șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență și să respecte indicațiile autorităților.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.