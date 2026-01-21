Acordul UE – Mercosur, trimis la Curtea de Justiție a UE. Eurodeputatul Benea: „Social-democrații români din legislativul european sunt cu adevărat de partea fermierilor români”

Parlamentul European a adoptat azi, cu o diferență de doar 10 voturi „pentru”, cele ale delegației PSD de eurodeputați, decizia de trimitere către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, spre analiză, a acordului UE – Mercosur, a anunțat eurodeputatul Dragoș Benea.

„Prin votul dat, social-democrații români din legislativul european arată că sunt cu adevărat de partea fermierilor români şi că interesele României sunt pe primul loc, mai ales atunci când la mijloc e vorba de securitatea noastră alimentară”, a adăugat europarlamentarul social-democrat băcăuan.

„La Bucureşti, premierul Bolojan şi ministra Țoiu încă nu au aflat că deciziile care implică țara şi viețile a peste 20 de milioane de români nu pot fi asumate pe persoană fizică, fără nicio dezbatere pe un subiect atât de spinos cum este acordul UE – Mercosur, care de altfel a aprins o Europă întreagă.

Sfidarea prim-ministrului, care a uitat că se află în slujba României nu a altor interese, şi lipsa de comunicare concretizată în asumarea, în mod discreționar, a unei decizii atât de importante vor avea – cu siguranță – urmări negative şi un cost politic pe care Bolojan & USR vor trebui să-l suporte, dacă aşa înțeleg ei că funcționează o coaliție.

Consecvența preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a rămas de neclintit pe subiectul votului „pentru” dat azi de europarlamentarii PSD, în ciuda nenumăratelor telefoane primite de la Bruxelles, este pe deplin lăudabilă!”