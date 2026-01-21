Acordul UE – Mercosur, trimis la Curtea de Justiție a UE. Eurodeputatul Benea: „Social-democrații români din legislativul european sunt cu adevărat de partea fermierilor români”

Parlamentul European a adoptat azi, cu o diferență de doar 10 voturi „pentru”, cele ale delegației PSD de eurodeputați, decizia de trimitere către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, spre analiză, a acordului UE – Mercosur, a anunțat eurodeputatul Dragoș Benea.
„Prin votul dat, social-democrații români din legislativul european arată că sunt cu adevărat de partea fermierilor români şi că interesele României sunt pe primul loc, mai ales atunci când la mijloc e vorba de securitatea noastră alimentară”, a adăugat europarlamentarul social-democrat băcăuan.
„La Bucureşti, premierul Bolojan şi ministra Țoiu încă nu au aflat că deciziile care implică țara şi viețile a peste 20 de milioane de români nu pot fi asumate pe persoană fizică, fără nicio dezbatere pe un subiect atât de spinos cum este acordul UE – Mercosur, care de altfel a aprins o Europă întreagă.
Sfidarea prim-ministrului, care a uitat că se află în slujba României nu a altor interese, şi lipsa de comunicare concretizată în asumarea, în mod discreționar, a unei decizii atât de importante vor avea – cu siguranță – urmări negative şi un cost politic pe care Bolojan & USR vor trebui să-l suporte, dacă aşa înțeleg ei că funcționează o coaliție.
Consecvența preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a rămas de neclintit pe subiectul votului „pentru” dat azi de europarlamentarii PSD, în ciuda nenumăratelor telefoane primite de la Bruxelles, este pe deplin lăudabilă!”
- eurodeputatul Dragoș Benea
Comentarii
Profesorescu a zis
9 băieți au votat pro mercosur – https://www.facebook.com/photo/?fbid=10241940102381177&set=a.3099922499027 . Poate verifica orice, oricând cum sa votat. Acum vă dați mari apărători ai fermierilor? Când tot voi ați votat că e bun?
Aliosha a zis
funny e ca e 9+1, adica a votat si Nicolae Stefanuta, sustinut intens de Ghinghes .. coincidente coincidente
MSB a zis
Fermierii sa trăiască, ca doar EU are numai agricultura, nu?
Cei care lucrează în industrie și care ar beneficia de pe urma exporturilor, nu contează. Da’ na, aia nu ies în strada cu tractoarele.
Iar PSD se mai și mindreste cu asta.
De ce nu spuneți: ” de partea fermierilor romani și împotriva muncitorilor romani din industrie”