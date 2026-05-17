Acțiune a polițiștilor rutieri din Bacău: amenzi, permise reținute și certificate retrase după controale în trafic

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău au desfășurat, în noaptea de 16 spre 17 mai, o amplă acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere și creșterea siguranței în trafic. Activitățile au fost coordonate de Direcția Rutieră.

În cadrul controalelor, oamenii legii au verificat 120 de autovehicule și au aplicat 17 sancțiuni contravenționale pentru abateri de la regimul circulației pe drumurile publice.

De asemenea, polițiștii au reținut două permise de conducere și au retras patru certificate de înmatriculare, măsurile fiind dispuse conform prevederilor legale în vigoare.

Unul dintre cazurile constatate de polițiști a avut loc pe DN 2-E 85, în localitatea Nicolae Bălcescu, unde un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost surprins conducând cu viteza de 107 km/h, cu 57 km/h peste limita legală admisă pe acel sector de drum.

Șoferul a fost sancționat cu o amendă de 2.025 lei, iar polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

Reprezentanții poliției transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind reducerea numărului de accidente și responsabilizarea participanților la trafic.