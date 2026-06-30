Acțiune a polițiștilor rutieri în zona trecerilor la nivel cu calea ferată din județul Bacău

Polițiștii Serviciului Județean de Transporturi Bacău au desfășurat pe 28 iunie o acțiune cu caracter preventiv, având ca scop creșterea siguranței rutiere în zona trecerilor la nivel cu calea ferată din județ.

Activitățile au avut loc în mai multe zone cu risc, fiind vizate respectarea regulilor de circulație la trecerile la nivel cu calea ferată și prevenirea accidentelor generate de neatenție sau indisciplină în trafic.

Polițiștii de la transporturi au verificat peste 50 de autovehicule și au oferit recomandări cetățenilor privind respectarea legislației rutiere. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale.

Polițiștii Serviciului Județean de Transporturi Bacău reamintesc participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație în zona trecerilor la nivel cu calea ferată: