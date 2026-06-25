ADIS Bacău ține la secret primăriile cu datorii totale de 8,6 milioane lei. Asociația de salubrizare refuză să răspundă la întrebările Ziarului de Bacău

ADIS Bacău refuză să spună ce primării au datorii de 8,6 milioane de lei. Asociația a răspuns doar parțial unei solicitări a Ziarului de Bacău, ignorând obligațiile legale. Reamintim că ADIS a revenit recent în atenția opiniei publice, după ce a ratat organizarea unei noi achiziții publice pentru salubrizarea în 66 de localități ale județului, dar și după ce s-a aflat că refuză nejustificat modificarea tarifelor, cu riscul unei crize a deșeurilor în municipiul Bacău și 22 de comune învecinate.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS) Bacău a transmis un răspuns incomplet la o solicitare de informații publice adresată de Ziarul de Bacău în baza Legii nr. 544/2001, evitând să ofere detalii esențiale despre modul în care sunt cheltuiți banii proveniți de la primăriile membre.

Redacția a solicitat informații detaliate privind toate contractele, comenzile și acordurile încheiate de ADIS în anii 2025 și 2026, situația exactă a primăriilor restante la plată și inventarul utilajelor predate de fostul operator de salubrizare Romprest.

În răspunsul transmis, ADIS s-a limitat la informații generale și nu a răspuns punctual la majoritatea întrebărilor formulate.

Contracte de aproape 1,7 milioane de lei, prin încredințare directă

FACSIMIL: răspunsul incomplet al ADIS

ADIS Bacău susține că, în anul 2025, pentru funcționarea instituției, au fost încheiate contracte pentru bunuri și servicii în valoare totală de 1.497.500 de lei, iar în 2026 au fost semnate contracte în valoare de 184.283 de lei.

Instituția precizează că aceste contracte au fost atribuite prin achiziții directe și că lista acestora poate fi consultată pe platforma națională de achiziții publice.

Cu toate acestea, ADIS nu a transmis lista completă a contractelor solicitate de redacție și nici nu a furnizat informațiile cerute pentru fiecare contract în parte: denumirea furnizorilor, obiectul contractelor, valorile individuale, perioada de derulare, sumele efectiv plătite, documentele justificative sau criteriile care au stat la baza selectării furnizorilor.

De asemenea, instituția nu a pus la dispoziție documentele solicitate de Ziarul de Bacău, respectiv referatele de necesitate, notele justificative privind alegerea procedurii de achiziție, documentele de fundamentare a valorii estimate, ofertele primite ori contractele și anexele aferente.

Practic, deși au fost solicitate informații concrete privind modul în care au fost cheltuiți aproape 1,7 milioane de lei, ADIS a oferit doar o valoare globală a achizițiilor.

Secret asupra primăriilor restante

Un alt punct la care instituția a refuzat să răspundă este situația exactă a datoriilor înregistrate de unitățile administrativ-teritoriale membre.

ADIS recunoaște existența a 22 de UAT-uri cu întârzieri la plată și precizează că valoarea totală a restanțelor depășește 8,6 milioane de lei.

Cu toate acestea, instituția nu a comunicat lista localităților datornice, perioada pentru care acestea au acumulat restanțe și nici măsurile întreprinse pentru recuperarea debitelor, deși toate aceste informații au fost solicitate expres de redacție.

Refuzul este dificil de justificat în condițiile în care este vorba despre fonduri publice, iar activitatea ADIS este finanțată din contribuțiile administrațiilor locale.

Răspuns evaziv și despre utilajele Romprest

Ziarul de Bacău a solicitat și informații privind numărul utilajelor predate de SC Compania Romprest Service SA la încetarea contractului de salubrizare, precum și locul unde acestea sunt depozitate.

În răspunsul transmis, ADIS s-a limitat la a preciza că „nu este finalizată procedura de predare a acestor bunuri către UAT-urile membre ale asociației”.

Instituția nu a precizat câte utilaje au fost predate de operator, unde sunt acestea depozitate în prezent și nici care este stadiul exact al procedurii de predare.

Informații de interes public

Toate informațiile solicitate de Ziarul de Bacău vizează gestionarea unor fonduri publice și activitatea unei asociații finanțate de autoritățile locale. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public obligă instituțiile și entitățile care administrează bani publici să furnizeze informațiile solicitate, cu excepțiile expres prevăzute de lege.

În lipsa unor justificări legale pentru refuzul de a comunica aceste date, răspunsul transmis de ADIS poate fi considerat incomplet. Ziarul de Bacău a făcut deja Reclamație administrativă, conform Legii 544/2001 privind informațiile publice, și va continua în Justiție demersurile pentru clarificarea modului în care sunt cheltuiți banii publici administrați de ADIS Bacău.