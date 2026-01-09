Administrația Viziteu a tăiat la jumătate bonificația de 10% pentru plata anticipată a impozitelor. „O variantă ar fi fost să renunțăm de tot”

O decizie luată de administrația Viziteu și votată „la grămadă” de Consiliul Local a trecut neobservată până acum. Este vorba despre reducerea bonificației pentru plata anticipată a impozitelor și taxelor locale în municipiul Bacău.
Odată cu creșterea taxelor și impozitelor locale, pentru care toate primăriile arată cu degetul către guvernul Bolojan, în Bacău, administrația Viziteu a decis să taie la jumătate bonficiația pentru plata anticipată a dărilor. Dacă până acum, an de an, aceasta era de 10% (maximul permis de Codul Fiscal) pentru plata până la 31 martie a impozitului pentru casă, teren și mașină, precum și salubritate, edilii băcăuani au decis să o facă de doar 5%.
Modificarea a trecut neobservată și nu a fost dezbătută deloc în Consiliul Local, atunci când s-a votat proiectul de hotărâre cu noile taxe locale pentru 2026.
Conform Codului Fiscal, art. 462, „pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local”.
Tăiere motivată de situații ipotetice
Pentru Ziarul de Bacău, viceprimarul Leonard Bulai (foto) a declarat că măsura a fost luată pentru a preîntâmpina situații precum anul precedent, când de la bugetul național s-au întors mai puțini bani la cel local.
„Reducerea a fost decisă tot rațiuni economice externe, să spunem. Dacă vom avea aceeași experiență ca și anul trecut, când ni s-au tăiat cotele defalcate de TVA și, în mod repetat, alte alocări de la nivel național, este clar că trebuie să avem bani pentru întreținerea orașului și continuarea investițiilor.
Până la urmă, sunt sume care se întorc tot în economia locală.
O variantă ar fi fost să renunțăm de tot la bonificație, dar ne dorim totuși să îi încurajăm pe cei care achită dările integral până la 31 martie 2026 sa beneficieze de aceasta reducere, fie ea și de 5 la sută”, a declarat viceprimarul Bacăului.
Comentarii
Ion Vasile a zis
Nu prea va duce capul cred. Cel putin la jumatate o sa se reduca si cei care vor plati integral pina la 31 martie daca nu mai mult.
Este un proverb ce isi va gasi oarte clar aplicabilitatea in cazul asta :
„Leneşul mai mult aleargă, scumpul mai mult păgubeşte”
Alt om a zis
Corect!
Alt om a zis
Matematic vorbind, reducerea de 10% ma motiva sa platesc inainte de 31 martie 2025.
Reducere 5% VS dobanda depozit titluri de stat 6,4%, prefer sa fac un mic depozit pe 12 luni, iar la Primăria Bacău voi plăti in ianuarie 2027 impozitul pe anul acesta.
Nu câștigul din aceasta diferență ma motivează, ci „obraznicia” cu care administrația locala tratează cetățeanul.
Alt om a zis
Bine punctat!
Golănii administrative a zis
Vizitiul ăsta își bate joc de noi. Toată țara are reduceri de 10% iar își bate joc de cetațeni.Nu îi ajunge ca măririle sunt cu mult peste puterea economica a multor oameni dar îi si mai umilește.
Băi oameni buni, nu mai platiți decât in ultima zi a anului. Sa vada si Vizitiul orasului ca nu suportam golănisme administrative.
Alt om a zis
Bine zis!
Profesorescu a zis
„este clar că trebuie să avem bani pentru întreținerea orașului și continuarea investițiilor”. Dacă se păstrează aceași linie de mari „investiții și întrețineri”, pot să mai stau cu niște bănuți în portofel o perioadă. S-au văzut anul trecut investițiile! Și întreținerea! 3 parcuri distruse, străzi mizerabile, pasarele suspendate, împrumuturi de aiurea, credite pe zeci de ani, parcări de biciclete, piste, etc! Să vă mă căutați de niște bani pentru chiria de la casa albastră până mai către septembrie, când vor plăti și restul ca mine impozitele!
Alt om a zis
asa este. orasul e mai mizerabil ca niciodata. lucrarile neterminate si de cea mai proasta calitate…. administratie execrabila
Nicu a zis
Cu ce logică au făcut 5%, doar inflația pe un an îi mai mare de 5%.
Atunci de ce să plătești la început de an? Câștigi dacă plătești în decembrie.
Toată țara are bonificație de 10%.
Sunteți îngrămădiți rău, atât Consiliul Local dar mai ales primarul.