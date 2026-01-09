Administrația Viziteu a tăiat la jumătate bonificația de 10% pentru plata anticipată a impozitelor. „O variantă ar fi fost să renunțăm de tot”

O decizie luată de administrația Viziteu și votată „la grămadă” de Consiliul Local a trecut neobservată până acum. Este vorba despre reducerea bonificației pentru plata anticipată a impozitelor și taxelor locale în municipiul Bacău.

Odată cu creșterea taxelor și impozitelor locale, pentru care toate primăriile arată cu degetul către guvernul Bolojan, în Bacău, administrația Viziteu a decis să taie la jumătate bonficiația pentru plata anticipată a dărilor. Dacă până acum, an de an, aceasta era de 10% (maximul permis de Codul Fiscal) pentru plata până la 31 martie a impozitului pentru casă, teren și mașină, precum și salubritate, edilii băcăuani au decis să o facă de doar 5%.

Modificarea a trecut neobservată și nu a fost dezbătută deloc în Consiliul Local, atunci când s-a votat proiectul de hotărâre cu noile taxe locale pentru 2026.

Conform Codului Fiscal, art. 462, „pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local”.

Tăiere motivată de situații ipotetice

Pentru Ziarul de Bacău, viceprimarul Leonard Bulai (foto) a declarat că măsura a fost luată pentru a preîntâmpina situații precum anul precedent, când de la bugetul național s-au întors mai puțini bani la cel local.

„Reducerea a fost decisă tot rațiuni economice externe, să spunem. Dacă vom avea aceeași experiență ca și anul trecut, când ni s-au tăiat cotele defalcate de TVA și, în mod repetat, alte alocări de la nivel național, este clar că trebuie să avem bani pentru întreținerea orașului și continuarea investițiilor.

Până la urmă, sunt sume care se întorc tot în economia locală.

O variantă ar fi fost să renunțăm de tot la bonificație, dar ne dorim totuși să îi încurajăm pe cei care achită dările integral până la 31 martie 2026 sa beneficieze de aceasta reducere, fie ea și de 5 la sută”, a declarat viceprimarul Bacăului.