Administrația Viziteu pune cruce Centrului de Tineret. Imobilul devine depozit pentru Colegiul de Arte

Centrul de Tineret din municipiul Bacău își pierde destinația pentru care a fost deschis și urmează să fie transformat într-un spațiu de depozitare pentru Colegiul Național de Artă „George Apostu”. Primăria va ceda clădirea unității de învățământ pentru următorii cinci ani.

Hotărârea adoptată de Consiliul Local prevede darea în administrare a imobilului de pe strada Vasile Alecsandri nr. 10 către Colegiul „George Apostu”. Clădirea se află chiar lângă unitatea de învățământ, cele două proprietăți având gard comun.

Potrivit documentației înaintate Consiliului Local, imobilul va fi folosit „ca spațiu pentru depozitare”. Aici ar urma să fie mutate obiecte de inventar din liceu, printre care mobilier și instrumente muzicale, pentru ca actualele spații de depozitare din incinta colegiului să poată fi eliberate și reamenajate. De asemenea, conducerea liceului intenționează să amenajeze o nouă cale de acces între spațiile școlare de pe strada Războieni și clădirea de pe strada Vasile Alecsandri.

Prin această decizie, administrația Viziteu renunță, cel puțin pentru următorii cinci ani, să mai restaureze imobilul și să-l repună în funcțiune drept Centru de Tineret. Mai mult, obligația realizării intervențiilor necesare este transferată către Colegiul „George Apostu”.

Clădirea este încadrată în clasa de risc seismic

Imobilul prezintă probleme serioase. Primăria Bacău a informat conducerea colegiului că acesta are „o uzură fizică evidentă ca urmare a perioadei de exploatare” și necesită intervenții asupra unor elemente structurale. Conform expertizei tehnice, clădirea este încadrată în clasa de risc seismic RsII.

Colegiul și-a dat acordul să execute lucrările prevăzute în expertiză. Documentele nu indică însă valoarea acestora și nici sursa concretă din care unitatea de învățământ le va finanța.

Fostul Centru de Tineret are o suprafață construită de 327 de metri pătrați și o suprafață desfășurată de 422 de metri pătrați. Terenul aferent măsoară 941 de metri pătrați. Valoarea de inventar este de aproximativ 676.000 de lei pentru clădire și 809.000 de lei pentru teren.

De la centru pentru tineri la magazie pentru mobilier și instrumente

Centrul de Tineret a fost deschis în anul 2019, însă activitatea sa a fost întreruptă în perioada pandemiei și nu a mai fost reluată. În 2023, Primăria Bacău recunoștea, într-un răspuns oficial către Bacău.net, că timp de trei ani nu alocase nicio sumă pentru acest obiectiv.

Clădirea fusese racordată în 2021 la sistemul centralizat de încălzire, dar administrația locală nu a mai realizat instalația interioară și nu a montat caloriferele. Lipsa încălzirii a contribuit la degradarea accelerată a imobilului.

În 2022, în buget fusese prevăzută suma de 150.000 de lei pentru reparații, însă banii au fost mutați ulterior către alte obiective, după ce Primăria a constatat că imobilul are și probleme structurale. Nici documentațiile necesare pentru restaurarea clădirii nu au mai fost finanțate.

Acum, în loc să refacă Centrul de Tineret și să-l redea tinerilor și organizațiilor locale, administrația Viziteu îl scoate practic din circuit pentru cinci ani și îl transformă în depozit pentru un liceu.