Administratoarea Asociației 24 din Bacău, trimisă în judecată. Ea ar fi delapidat 400.000 lei, timp de 7 ani, din banii plătiți de locatari pentru întreținere

Caz unic în municipiul Bacău, unde administratoarea Asociației 24, de pe strada Carpați, ar fi delapidat 400.000 de lei, din banii plătiți de locatari. Așa cum a mai scris Ziarul de Bacău, oamenii au devenit suspicioși abia după ce li s-a tăiat apa. Detalii AICI.
În 2022, a existat un mare scandal între CRAB și Primăria Bacău, aceasta din urmă acuzând compania de apă că oprește apa ilegal pe scările cu debite. În cele din urmă CRAB nu a mai sistat apa, deși datoriile erau imense. Trei ani mai târziu, administratoarea asociației a fost trimisă în judecată.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au finalizat cercetările într-un dosar penal ce a vizat comiterea infracțiunii de delapidare și a 1.177 de acte materiale ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, cu un prejudiciu total de peste 400.000 de lei.
Din cercetările efectuate a reieșit faptul că în perioada 2015 – 2022, o femeie de 56 de ani, din municipiul Bacău, în calitate de administrator al unei asociații de proprietari din municipiu, ar fi emis 1.177 de chitanțe, consemnând în fals, pe cel de-al doilea exemplar, o altă dată de încasare a contravalorii pentru întreținerea individuală lunară a locatarilor arondați asociației.
Ulterior, cea în cauză s-ar fi folosit de cel de-al doilea exemplar al chitanțelor aflate în contabilitatea asociației și le-ar fi înscris în registrul de casă, menționând întârzieri fictive cuprinse între 60 și 150 de zile ale plăților întreținerii individuale efectuate de locatarii arondați asociației, pentru a justifica neachitarea debitelor către furnizorii de utilități și pentru a ascunde aceste aspecte față de conducerea asociației, prejudiciul creat fiind de peste 400.000 de lei.
La finalul cercetărilor, polițiștii au propus trimiterea în judecată a femeii, pentru comiterea infracțiunii de delapidare și a 1.177 de acte materiale ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. (sursa: comunicat IPJ Bacău)
Comentarii
Andrei a zis
Ar trebui desființate. Nu fac nimic decât încasează bani pentru SALARII, si lumină de pe scara.
Andrei a zis
Reparațiile cine vi le face? Și așa sunteți mai “gospodari” ca niciodată, nu sunteți în stare să vă organizați singuri sub nicio formă.
Ionescu a zis
Nu este singura asociatie de proprietari in situatia asta. Daca proprietarii ar fi mai vigilenti ar descoperi fraude si la ei. Intrebarea ca mi-o pun este : Ce a facut cenzorul asociatiei ? De ce nu a facut verificari la chitante si registrul de casa? Si el trebuie sa dea socoteala de frauda comisa.
Cu... suspendare a zis
O sa ii dea si lui asta cu suspendare ca asa se procedează. O sa devina anchetatorii foarte milosi cand se ajunge in camera preliminară: ca nu reprezinta un pericol, că nu reprezinta un caz public major etc.
Elena a zis
In sfarsit s-au miscat si procurorii dupa 3 ani si 5 luni de la aflarea delapidarii cu o tentativa de clasare a dosarului. Oare procurorii stiu cat ii costa pe proprietarii pagubiti intarzierea asta de peste 3 ani si ce va mai urma in instante? Stiu oare procurorii cati oameni sarmani sunt care au strans cureaua sa poata avea utilitati, apa, caldura? Procurorii isi dau seama ca banii furati, cei peste 400000 lei, trebuiau sa ajunga la furnizori si furnizorii nu iarta, opresc totul daca nu au facturile achitate?
Fara Primarie, fara implicare a zis
Cel mai interesant e ca Primaria Bacau nu face absolut nimic. Cu toate ca are un serviciu special pentru Asociatiile de proprietari (condus de secretara primarului care ia cam 13.000 de lei /lună si subordonatii cam 10.000lei/luna) nu fac absolut nimic. Ei ar trebui sa asigure un control financiar minim la asociatii ca sa isi protejeze cetatenii de „tunurile” astea care se tot repeta la anumite intervale de timp. Nu numai că „lenea e cucoana mare” printre angajatii primăriei, dar si sunt de un nivel profesional catastrofal, de pile si angajari suspecte (caci numarul angajatilor in mandatul Vizitiului a crescut de la 500 la 600). Chiar daca cineva ar fura de sub nasul lor tot nu s-ar prinde ca nu se pricep deloc. E ca la podul de la URA care se dărâmă si ei din 2023 nu fac nimic pentru că „nu au specialisti in primarie”. E incredibil.