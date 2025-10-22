Administratoarea Asociației 24 din Bacău, trimisă în judecată. Ea ar fi delapidat 400.000 lei, timp de 7 ani, din banii plătiți de locatari pentru întreținere

Caz unic în municipiul Bacău, unde administratoarea Asociației 24, de pe strada Carpați, ar fi delapidat 400.000 de lei, din banii plătiți de locatari. Așa cum a mai scris Ziarul de Bacău, oamenii au devenit suspicioși abia după ce li s-a tăiat apa. Detalii AICI.

În 2022, a existat un mare scandal între CRAB și Primăria Bacău, aceasta din urmă acuzând compania de apă că oprește apa ilegal pe scările cu debite. În cele din urmă CRAB nu a mai sistat apa, deși datoriile erau imense. Trei ani mai târziu, administratoarea asociației a fost trimisă în judecată.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au finalizat cercetările într-un dosar penal ce a vizat comiterea infracțiunii de delapidare și a 1.177 de acte materiale ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, cu un prejudiciu total de peste 400.000 de lei.

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că în perioada 2015 – 2022, o femeie de 56 de ani, din municipiul Bacău, în calitate de administrator al unei asociații de proprietari din municipiu, ar fi emis 1.177 de chitanțe, consemnând în fals, pe cel de-al doilea exemplar, o altă dată de încasare a contravalorii pentru întreținerea individuală lunară a locatarilor arondați asociației.

Ulterior, cea în cauză s-ar fi folosit de cel de-al doilea exemplar al chitanțelor aflate în contabilitatea asociației și le-ar fi înscris în registrul de casă, menționând întârzieri fictive cuprinse între 60 și 150 de zile ale plăților întreținerii individuale efectuate de locatarii arondați asociației, pentru a justifica neachitarea debitelor către furnizorii de utilități și pentru a ascunde aceste aspecte față de conducerea asociației, prejudiciul creat fiind de peste 400.000 de lei.

La finalul cercetărilor, polițiștii au propus trimiterea în judecată a femeii, pentru comiterea infracțiunii de delapidare și a 1.177 de acte materiale ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. (sursa: comunicat IPJ Bacău)