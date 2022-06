Adrian Gavriliu, directorul CSM Bacău, replică dură pentru Relu Damian: „În ultimii 12 ani, îl recomandă doar jocurile de poker și de rummy!”

Adrian Gavriliu a reacționat după acuzațiile lansate de impresarul Relu Damian, un apropiat al primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, în interviul publicat de Ziarul de Bacău. Directorul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Bacău face dezvăluiri despre situația de la club și rezultatele sportive obținute.

„CSM Bacău plătește la Primăria Bacău chirii. Genial, nu!?”, afirmă Gavriliu, în replica sa, pe care o publicăm integral, cu mențiunea că intertitlurile ne aparțin:

„Nu dați sportul băcăuan pe mâna jucătorilor de poker!”

În ultimii 12 ani pe Relu Damian îl recomandă doar jocurile de poker și de rummy.

În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru dreptul la replică.

Am stat mult să mă gândesc dacă să dau replica unor „ciuri-buri” (vorba unui prieten de-ai mei) care, din răutate, frustrare, dar și din micism, vorbesc mai întâi și apoi gândesc.

Mă refer aici la Relu Damian, în primul rând. Acest fost jucător mediocru de tenis, ținut pe banii părinților în Franța și care acum ne vorbește cu harfe à la Jean Rene Lacoste.

Deci, cu permisiunea d-voastră am să-i spun, în glumă, „Relu Lacoste”.

Eu nu am făcut totul perfect la CSM Bacău. Am făcut și multe greșeli și am mai și pierdut pe plan sportiv.

Dar, CSM Bacău, sub conducerea mea, a crescut în ultimii cinci ani. O spun rezultatele, nu eu!

Rezultate pe care nu le vor recunoaște niciodată usr-iștii și oamenii primarului, brăileanul Viziteu.

Handbalul a promovat in prima ligă, cu Gavriliu la timonă.

CSM Bacău plătește chirii la Primăria Bacău!

Fotbalul, atenție! L-am preluat cu grupe de juniori, apoi l-am dus în liga a 5-a , apoi am promovat în liga a 4-a , apoi în a 3-a.

Desigur este o dezamăgire și pentru mine că anul acesta nu am terminat, la fotbal, pe un loc eligibil de a rămâne tot în liga a 3-a. (este posibil, totuși, ca FRF să ne permită să rămânem in ligă)

Dar, le ofer circumstanțe atenuante:

– buget la limită supraviețurii (cel mai scump jucător câștigă 3.000 lei/lună)

– teren, ioc! Letea a fost ocupată de celebrul cort nefuncțional. „Proletarul” e foarte aglomerat, iar echipa Primăriei nu a avut niciodată întâietate. Au fost alungați de oamenii primarului pe terenul 2.

Un teren aproape agricol.

Din bugetul echipei, 20.000 euro s-au dus pe plata chiriilor pentru teren. Bani luați de la noi, atenție, CHIAR DE PRIMĂRIA BACĂU, condusă de brăilean! Da! CSM Bacău plătește la Primăria Bacău chirii. Genial, nu!? Anul trecut, ne-au întârziat cu bugetul până am transferat ce am mai găsit liber pe piața transferurilor.

Și lista poate continua.

FOTO: Gavriliu explicându-le fotbaliștilor de ce sunt neplătiți de doua luni și despre întârzierea semnării unor noi contracte, în urma întârzierii bugetului

Da! Cât am fost director m-am luptat ca sportivii să se simtă respectați, apreciați și să aibă susținere, pentru că știu ce am simțit pe pielea mea de sportiv și antrenor de lot național.

De aceea, echipa de fotbal a primit un cantonament de aproximativ 6.000 euro. Nu 10.000 cum declară, mincinos, Relu Lacoste. Dar, la 21 de persoane, un cantonament de 7 zile cu 200 lei per zi (masă și casă), nu mi se pare un lux. Dacă nu le dai sportivilor cantonament, de ce nu le dai, dacă le dai, de ce le dai!? Cam așa ceva…

Primarul Viziteu a blocat toate transferurile, la handbal

Problema handbalului este iar una delicată.

Ne-a blocat primarul (Lucian Daniel Stanciu Viziteu – n.n), într-o anumită perioadă a anului, toate transferurile pe care am vrut să le facem. A făcut asta printr-o notă internă care ne obliga să nu facem niciun transfer fără aprobarea lui. Am trimis lista și apoi au intervenit „experții”, chibiții, care l-au zăpăcit de cap pe brăilean.

Relu Lacoste vorbea ceva despre „jucători de 7, 8000 de euro pe lună” la handbal.

A fost un singur jucător, foarte bun de altfel, care a și plecat de la noi, pe un contract de 10.000 de euro, în Turcia. Acel jucător nu a fost adus de Gavriliu ci de chiar Gabriel Armanu, coordonatorul de atunci.

A mai fost un jucător care a avut 6.500 euro. Noi am fost prea buni pentru el, așa că a plecat pe 8.500 la o echipă de Champions League. Le-am dat drumul să plece pentru că erau presiuni pe noi din partea „experților” usr-iști.

Ei, din acel moment echipa s-a slăbit. Și s-a văzut în rezultate!

La handbal, ca și la fotbal, totul este despre transferuri: vrei să fii sus în clasament, trebuie să faci transferuri scumpe.

O poate spune și Ciobanu (Ioan – Puiu Ciobanu – nn), cel care a retrogradat o echipă de handbal masculin, aflată pe locul al 2-lea. Ei aveau jucători, la Bacău, și de 10.000 euro pe lună. Pe vremea aia.

FOTO: Gavriliu explicându-le handbaliștilor că Primăria le-a întârziat salariile

Relu Lacoste afirmă mincinos că CSM Bacău ar avea bugetul în primele 5 echipe din țară. Nu știu de unde își ia informațiile, probabil de la masa de poker. CSM Bacău are bugetul în coada clasamentului.

Trebuie să fiu corect să spun că la Vaslui s-a făcut treabă bună. Și noi puteam să fim in primii 8.

Cum am și început campionatul și am bătut Steaua, Turda, Constanța, CSM București, iar Vasluiul ne-a bătut la un gol, cu directa implicare a păpușarului care știe să umble la buzunar și la arbitri.

Comentatorii meciurilor televizate chiar afirmau că Bacăul este revelația campionatului. Apoi, s-au băgat „experții” și au făcut rahatul praf.

CSM Bacău nu înseamnă doar fotbal și handbal!

Ca să nu plictisesc, am să încerc să fiu succint.

Ce nu știe marele Relu Lacoste este că CSM Bacău nu înseamnă doar fotbal și handbal, ci și sporturile individuale, unde a înflorit în ultimii ani. Și cei mai valoroși sportivi băcăuani au fost trași de mine către CSM.

FOTO: Gavriliu, cu singurul participant la Jocurile Olimpice, înotatorul Dani Martin

În 5 ani, am renunțat la 4 antrenori, dar am adus 17 în loc. Pentru toți cei 4 care au plecat, am adus alții mai buni.

Pomenește Relu Lacoste despre Relu Auraș care a plecat la Onești. Da, dar dacă era așa bun, de ce nu a rămas la SCM (clubul ministerului)!?

Am tot respectul și pentru maestrul Auraș, și pentru alții, dar la un moment dat, dacă nu se mai pliază pe viziunea clubului, te mai și desparți de ei. Asta e! Nu cred că la un club trebuie să stea cei care au relații în politic sau care joacă poker cu Relu Lacoste, ci antrenorii care pot colabora în liniște cu CSM și care urmează linia metodică impusă de club.

„De doi ani, Primăria lucrează împotriva CSM Bacău”

În ultimii doi ani, activitatea CSM a mai scăzut un pic. Și pandemia a dat pe toată lumea peste cap, dar și tunurile puse de Primărie pe club.

Relu Lacoste recunoaște în interviul dat pentru ziarul d-voastră că juriștii din Primărie au găsit metoda de a-l angaja pe el și de a mă da pe mine afară. De doi ani, Primăria lucrează împotriva CSM Bacău.

În loc să ne ajute, ne intind capcane. Instigă jucători prostuți să facă sesizări, Primăria are în cap doar să facă plângeri penale din orice. Controale, piedici, minciuni…. totul pentru ca Gavriliu să plece. Că… nu este de-al nostru. Nu e nici brăilean, și nu joacă nici poker cu primarul.

In final, vreau să zic că diferența dintre mine -care am fost antrenor în Canada și Noua Zeelandă, am urmat cursuri în China, Rusia, Norvegia, Italia și am promovat sportivi în loturile naționale -, Relu Lacoste – care a retrogradat o echipă de fotbal de primă ligă în Bacău, apoi a plecat la Farul Constanța, unde i-a distrus și pe ăia, iar de 12 ani doar joacă remi și poker- și Ciobanu – care a țepuit cu bani antrenori, a retrogradat o echipă de primă ligă, apoi partidul l-a angajat la Apele Române – este mare.

Când mă suspectează că aș face anumite ilegalități, de fapt, ei gândesc cu propria oca. Ce au făcut ei la vremea lor sau ce ar face ei.

Diferența mai este că ei au fost obedienți buni executanți, au stat in poziția ghiocel în fața primarilor, iar Adrian Gavriliu mai avea puțin și se lua de gât, la propriu, cu primarul Bacăului, pentru bugetul CSM.

„Acești «ciuri buri» îi îmbibă creierii primarului doar cu prostii!”

Ce urmează acum? Se laudă usr-iștii prin oraș că voi primi o notă mică la evaluare. O evaluare trucată, bineînțeles. Marca USR! O notă mică, pusă intenționat pentru a mă da afară.

Deși mi-e greu să accept să fiu evaluat de cineva care a făcut o singură stradă în oraș, într-un an, care în doi ani de mandat se laudă doar cu proiectele lui Necula (iluminatul public și hub-ul de tineret de la fostul Cinema Orizont). Cineva care a mințit cetățenii cu un „contract cu băcăuanii„, unde promitea parcări plutitoare, vaci zburătoare și mai știu eu ce. Cineva care a pierdut finanțate de 8 milioane de euro pentru CET Bacău, doar pentru că nu și-a făcut treaba cum a trebuit.

De la Viziteu care, în 2019, îmi scria mesaje de apreciere după ce am salvat o fată de la înec, în Vama Veche, m-am trezit în 2020 cu un Viziteu care îmi transmitea prin interpuși să plec de la CSM altfel îmi face plângeri penale.

Dar, asta-i viața! Accept și o să-mi caut dreptatea in instanță.

PS: după ce citesc declarațiile lui Relu Lacoste, îmi dau seama că de fapt ar trebui să-mi fie milă de primar, nu să fiu supărat pe el, pentru că acești „ciuri buri” interesați nu de CSM, ci de salariile de la CSM, îi îmbibă creierii doar cu prostii.

Ps1 : Eu nu am lipit afișe pt Cosmin Necula, pt că nu mi-a dat :))

Eu am bătut orașul la pas cu Cosmin Necula. Am bătut cu Necula la ușile oamenilor.

Dar, Necula a avut decența, totuși, să nu fugărească pe nimeni, să nu facă plângeri penale ca să scape de un director și nu s-a implicat la examenul pe care l-am susținut. Am candidat singur, nu am oprit pe nimeni să participe la concurs.

În încheiere, le spun băcăuanilor așa:

Vă mai aduceți aminte campania în care Stavarache punea pe afișele electorale, cu trimitere directă la Sechelariu: „Nu dați Bacăul pe mâna jucătorilor de poker!”? Ei, rămâne valabil: Nu dați sportul băcăuan pe mâna jucătorilor de poker!