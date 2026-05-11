Aeroitalia suspendă cursele operate spre și dinspre Bacău și București

Aeroitalia nu va mai opera zboruri regulate între Italia și țara noastră de la finalul lunii mai 2026, anulând cele două rute operate spre și dinspre Bacău și București, scrie profit.ro.

Suspendarea are loc pe o perioadă nedeterminată. Ruta dintre Roma și Bacău nu va mai fi operată de compania aeriană italiană după data de 16 mai 2026. În prezent, Aeroitalia zboară marțea și sâmbăta pe această rută.

Motivul din spatele deciziei companiei aeriene italiene de a renunța la cele două rute spre România este necunoscut și retragerea de pe piața românească nu a fost anunțată public.