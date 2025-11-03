Aeroportul Bacău, primul din țară complet echipat pentru aterizări sigure pe timp de ceață

Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău marchează o premieră la nivel național: este primul aeroport regional din România complet echipat cu Sistem de Aterizare Instrumentală (ILS) Categoria II pe ambele direcții de operare, 34 și 16.

Finalizarea procesului de certificare ILS CAT II reprezintă o etapă importantă în modernizarea infrastructurii aeroportuare și consolidează poziția Aeroportului Bacău drept lider regional în domeniul siguranței și performanței operaționale.

Noul sistem permite aterizări sigure chiar și în condiții de vizibilitate redusă, până la 300 de metri, reducând semnificativ numărul zborurilor anulate sau redirecționate. Prin urmare, pasagerii vor beneficia de o predictibilitate sporită, iar operatorii aerieni de o stabilitate și eficiență mai mari în planificarea curselor.

Investiția a fost realizată din fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), cu sprijinul Consiliului Județean Bacău. Proiectul a fost derulat pe parcursul a peste trei ani, în colaborare cu ROMATSA și Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR).

„Această certificare confirmă statutul de lider regional al Aeroportului Bacău și reflectă angajamentul nostru de a investi constant în siguranță, modernizare și conectivitate. Ne dorim să oferim condiții de operare la nivelul celor mai performante aeroporturi din Europa”, se arată într-un mesaj al conducerii aeroportului.

Prin această realizare, Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău își consolidează rolul strategic în infrastructura de transport aerian a Moldovei și se aliniază standardelor europene de operare în condiții meteo dificile.