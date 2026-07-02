Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău își extinde rețeaua de zboruri. Madrid intră în premieră, iar mai multe rute europene revin în program

Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău își extinde oferta de zboruri în sezonul de vară 2026, introducând o nouă destinație și reluând operarea unor rute importante către marile orașe europene. Noile conexiuni sunt destinate atât pasagerilor care călătoresc în scop turistic, cât și celor care merg în interes de serviciu sau vizitează rudele din străinătate.

Începând din această vară, pasagerii care aleg Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău vor avea acces la o rețea extinsă de destinații operate de companiile DAN AIR, Wizz Air și Tailwind. Cea mai importantă noutate este introducerea zborurilor către Madrid, operate de două ori pe săptămână, în zilele de joi și duminică.

Totodată, în program revin mai multe rute europene importante, consolidând legăturile dintre regiunea Moldovei și principalele centre economice, turistice și de afaceri din Europa.

Programul zborurilor

Destinație Frecvență zbor Companie aeriană Madrid Joi, Duminică DAN AIR Bologna Luni, Vineri DAN AIR Valencia Luni, Vineri DAN AIR Barcelona Marți, Sâmbătă DAN AIR Paris Joi, Duminică DAN AIR Bruxelles Luni, Miercuri, Vineri DAN AIR Dublin Marți, Joi, Sâmbătă DAN AIR Milano Bergamo Marți, Sâmbătă (din ultima săptămână din iulie: Marți, Joi, Sâmbătă) DAN AIR Torino Marți, Joi, Sâmbătă DAN AIR Londra Luton Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă Wizz Air și DAN AIR Roma Marți, Joi, Sâmbătă Wizz Air Antalya Charter săptămânal Tailwind

Conexiuni către sute de destinații din Europa și din lume

O parte dintre destinațiile operate de pe Aeroportul Bacău funcționează și ca importante hub-uri de transport. Bruxelles, Roma, Madrid, Paris, Londra și Dublin oferă posibilitatea continuării călătoriei prin conexiuni aeriene sau feroviare către sute de orașe europene și intercontinentale.

De exemplu, prin Bruxelles, pasagerii pot ajunge rapid în orașe precum Bruges, Gent, Anvers, Amsterdam, Köln, Paris sau Copenhaga, folosind rețeaua de trenuri de mare viteză sau zborurile de legătură disponibile din capitala Belgiei.

Aeroportul Bacău își consolidează rolul regional

Extinderea programului de zboruri contribuie la consolidarea poziției Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău ca principal punct de conectivitate aeriană pentru regiunea Moldovei. Creșterea numărului de destinații oferă locuitorilor acces mai facil către principalele centre europene și facilitează atât călătoriile de afaceri, cât și cele turistice sau vizitele în diaspora.

Reprezentanții aeroportului precizează că orarul actualizat al zborurilor și informațiile privind destinațiile disponibile pot fi consultate pe site-ul oficial al instituției. (sursa: comunicat de presă)