Afacere de 4 milioane de franci elvețieni! Frații Pavăl, proprietarii Dedeman Bacău, au cumpărat o arenă de curling în Elveția

Frații Pavăl, fondatorii Dedeman Bacău, au cumpărat anul trecut o arenă de curling în Elveția, acolo unde au și un hotel, potrivit informațiilor Economica.net. Antreprenorii au dat 4 milioane de franci elvețieni pe arena pe care o vor demola.

În prezent, complexul hotelier cumpărat în toamna lui 2024 este închis și se află în proces de renovare și își așteaptă clienții în următorul sezon de iarnă.

Achiziția acestei arene este esențială pentru profitabilitatea hotelului, iar companiile au în plan demolarea acesteia și construcția de noi spații de cazare, se arată în decizia municipalității, consultată de Economica.net.

Hotelul a fost renovat în 2016 și are 150 de camere. Este unul dintre cele mai mari hoteluri și SPA-uri din Elveția.

Aceasta este a doua achiziție internațională a fraților Pavăl, după ce anul trecut au cumpărat, tot împreună cu Apex Alliace, hotelul Gardone din Italia.

