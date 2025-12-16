Aflată sub control judiciar, dr. Petrescu, de la Urgențele SJU Bacău, a demisionat. Reacția Cristinei Breahnă Pravăț, președinta Consiliului Județean Bacău

Doctorița Liliana Petrescu, de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgențe Bacău, a demisionat. Medicul se află sub control judiciar, dispus într-un dosar de mită și fals în acte (detalii AICI).

Consiliul Județean Bacău și conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău au luat act de demisia înaintată de medicul Liliana Petrescu, a anunțat președinta CJ Bacău, Cristina Breahnă Pravăț, într-o postare publică.

Potrivit acesteia, demisia survine în contextul existenței unei anchete aflate în curs privind activitatea cadrului medical menționat, informație apărută deja în spațiul public. Președinta Consiliului Județean subliniază că instituția pe care o conduce nu este în măsură să se pronunțe asupra situației investigate, invocând respectarea principiului prezumției de nevinovăție și a competențelor legale ale instituțiilor abilitate să efectueze cercetările.

„Dincolo de acest context, rămâne esențial un lucru: responsabilitatea managementului SJU și a colectivului de cadre medicale care activează în cadrul Unității de Primiri Urgențe, un serviciu medical vital care trebuie să funcționeze în parametri optimi în viitor”, a transmis Cristina Breahnă Pravăț.

FOTO: Cristina Breahnă Pravăț, președinta CJ, și conducerea SJU Bacău

Președinta CJ Bacău a reafirmat, totodată, rolul Consiliului Județean ca partener activ al sistemului public de sănătate și al personalului medical care își exercită profesia cu responsabilitate și respect față de pacienți. În același timp, aceasta a precizat că una dintre misiunile fundamentale ale administrației județene este descurajarea oricăror situații care țin de lipsa de profesionalism sau de empatie în relația cu pacienții.

Consiliul Județean Bacău are în subordine Spitalul Județean de Urgență, iar activitatea Unității de Primiri Urgențe reprezintă un serviciu esențial pentru comunitatea locală. Ancheta aflată în curs este derulată de instituțiile competente.

În urmă cu o săptămână, controversata doctoriță Liliana Petrescu, de la Unitatea de Primiri Urgențe a SJU Bacău, a fost reținută pentru 24 de ore într-un dosar de mită, fals și uz de fals, instrumentat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău. Concret, ar fi vorba despre emiterea de concedii medicale false pentru sume de bani.