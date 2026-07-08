Alarmă la SJU Bacău: tot mai mulți copii și adolescenți ajung la Urgențe după accidente cu trotinete electrice. O treime dintre victime sunt internate

Numărul persoanelor care ajung la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Bacău în urma accidentelor cu trotinete electrice este în creștere, iar medicii spun că cele mai multe victime sunt copii și adolescenți care circulă fără cască de protecție și cu viteză excesivă.

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Potrivit datelor furnizate de SJU Bacău, de la începutul anului, Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a înregistrat 37 de pacienți răniți în urma căderilor sau coliziunilor în care au fost implicate trotinete electrice. Dintre aceștia, 27 sunt copii, iar 10 sunt adulți.

Accidentele au fost provocate, în principal, de pierderea controlului trotinetei la viteze mari, urmată de căderi, dar au existat și cazuri de coliziuni cu autoturisme.

Medicul șef al Secției Ortopedie-Traumatologie, dr. Radu Panfil, spune că numărul traumatismelor provocate de astfel de accidente este în continuă creștere.

„Cabinetul de Ortopedie-Traumatologie al Serviciului de Primiri Urgențe înregistrează o creștere continuă și alarmantă a numărului de traumatisme osteo-articulare, apărute în urma accidentelor în care au fost implicate trotinetele electrice. Uneori, acestea se soldează cu leziuni care pot fi tratate în regim ambulator, cum ar fi contuziile, entorsele sau fracturile fără deplasare. În alte cazuri, a fost necesară intervenția chirurgicală, în regim de spitalizare. Cele mai afectate sunt genunchiul, gamba, glezna, antebrațul și umărul. În prima parte a acestui an am avut în jur de zece astfel de situații”, a declarat medicul.

Datele spitalului arată că aproximativ o treime dintre pacienții ajunși la UPU au necesitat internare și tratament de specialitate, inclusiv intervenții chirurgicale complexe. Printre diagnosticele întâlnite se numără traumatisme cranio-cerebrale severe, fracturi de craniu, de coaste și de membre.

Șase dintre pacienții răniți în accidente cu trotinete electrice au fost tratați în Secția de Neurochirurgie.

Medicul șef al secției, dr. Vlad Buburuzan, atrage atenția că lipsa echipamentului de protecție și nerespectarea regulilor de circulație transformă aceste accidente în cazuri extrem de grave.

„Ne confruntăm des, mai ales în gărzi, cu astfel de cazuri. În marea lor majoritate, sunt pacienți minori care ajung în sălile de operație cu traumatisme grave la cap sau la coloană. Se întâmplă asta tocmai pentru că acești copii nu respectă regulile minime impuse tuturor participanților la trafic și nici nu poartă căști de protecție, esențiale în astfel de situații. În plus, îi vedem circulând câte doi pe aceeași trotinetă, deși legea interzice acest lucru. Este un semnal de alarmă care ar trebui să ajungă și la părinții care le cumpără copiilor astfel de mijloace de transport”, a precizat medicul.

Recuperarea după astfel de accidente este de multe ori îndelungată. În cazul adulților, aceasta presupune supraveghere medicală, controale periodice și, în unele situații, investigații imagistice la o lună după accident.

Reprezentanții SJU Bacău le recomandă utilizatorilor de trotinete electrice să poarte întotdeauna cască de protecție, să respecte regulile de circulație și să adapteze viteza la condițiile de trafic, pentru a reduce riscul unor accidente cu urmări grave.