Alertă în comuna Letea Veche! Scafandrii ISU Bacău caută o persoană care s-ar fi înecat în Siret

O persoană din comuna Letea Veche, sat Holt, s-ar fi înecat, duminică seară (02 august), în râul Siret, anunță ISU Bacău.

Foto arhivă

La locul indicat au fost mobilizate o autospecială de stingere, o autospecială pentru scafandri, o barcă de salvare, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău cu medic, precum și un scafandru din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești.

Echipajele de intervenție au desfășurat căutări la suprafața apei, însă persoana nu a fost găsită. Acțiunea de căutare continuă și astăzi, 03 august, cu sprijinul echipei de căutare-salvare acvatică din cadrul ISU Iași, în vederea identificării persoanei.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău recomandă cetățenilor să manifeste prudență în apropierea cursurilor de apă, să evite scăldatul în locuri neamenajate și nesupravegheate și să respecte măsurile de siguranță pentru prevenirea accidentelor.