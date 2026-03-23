Alocări de 43,7 milioane lei pentru județul Bacău, prin amendamentele votate la bugetul de stat pe anul 2026. TABEL cu localitățile și proiectele care primesc bani în plus

Bugetul de stat pe 2026 a fost adoptat în Parlament pe repede înainte, iar printre modificările operate pe ultima sută de metri se regăsește și anexa 7/03, care prevede 43,7 milioane de lei distribuite pentru cheltuieli și investiții destinate autorităților locale din județul Bacău.
În total, peste 1 miliard de lei au fost alocați către administrațiile locale din țară printr-o notă de subsol, așa cum se întâmplă anual, sub titulatura de sume pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital, fără o detaliere în corpul principal al legii.
Suma a fost acoperită din bugetul aferent funcționării serviciului public de justiție, atât de la instanțe, cât și de la parchetele din țară, dar nu înainte ca parlamentarii coaliției PNL-PSD-USR-UDMR să își adreseze mai mult unii altora decât au făcut-o cu vocile din opoziție timp de trei zile.
Zeci de milioane pentru rulaje financiare și cheltuieli curente
Banii alocați județului Bacău sunt destinați mai multor proiecte și cheltuieli: de la dotări pentru Spitalul Județean de Urgență, la modernizări de drumuri, rețele de utilități sau finanțări pentru bugete locale.
O parte consistentă din sume acoperă generic cheltuieli curente și de capital sau bani neatrași din proiectele europene, astfel încât autoritățile locale își vor putea acoperi găurile din buget cu aceste alocări. Beneficiarul net este municipiul Bacău cu aproape 19 milioane de lei, urmat de Buhuși, Onești, Comănești, Moinești, Dărmănești, dar și de comune norocoase precum Berzunți, Nicolae Bălcescu și Prăjești.
Lista localităților și proiectelor din județul Bacău beneficiare ale amendamentelor la bugetul de stat pe anul 2026
|Localitate
|Sumă
|Descriere investiție
|CJ Bacău
|700 mii lei
|Dotarea Spitalului Județean de Urgență Bacău – Radiologie cu un „Mamograf digital cu tomosinteza”
|CJ Bacău
|450 mii lei
|Dotarea Spitalului Județean de Urgență Bacău – Laboratorul de recuperare prin terapii integrate ATIPIC cu „Aparat TECAR, Autism Diagnostic Observation ADOS2, Sistem TOMATIS EDU, Materiale Kinetoterapie, Materiale terapie senzorială/terapie ocupațională, Materiale terapie logopedică, Materiale terapie cognitiv comportamentală”
|CJ Bacău
|1,4 milioane lei
|Dotarea Spitalului Județean de Urgență Bacău – Anestezie și terapie intensivă cu ”Ventilator de transport compatibil RMN cu stație de injectiomat și infuzomat compatibil RMN și monitor de funcții vitale compatibil RMN” Secția Chirurgie Vasculară – Bloc Operator cu ”Aparat de anestezie de înaltă performanță”
|CJ Bacău
|350 mii lei
|Dotări Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” – Videowall 3×3; sistem sonorizare; scaner cu sticlă motorizată în formă de V, Workstation HP Z4; Pian cu coadă scurtă Yamaha GB1-KPE
|Municipiul Bacău
|18,9 milioane lei
|Cheltuieli curente și de capital
|Moinești
|300 mii lei
|Reabilitare clădire (fostă școală) și transformare în centru pastoral misionar „Sfinții Martiri Brancoveni” – îngrijiri paleative
|Moinești
|300 mii lei
|Reabilitare si modernizare acces si incinta Serviciul de Ambulanță Județean Bacău – Statie Ambulanță Moinești
|Onești
|250 mii lei
|Dotarea Spitalului Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești – Modul cardiac pentru tomograf computerizat destinat investigațiilor Angio-CT coronariene; Sistem endoscopic de laparoscopie pentru chirurgie minim invazivă
|Onești
|2 milioane lei
|Dotări Muzeul Sportului „Nadia Comăneci”; Acoperirea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului „Reabilitare Liceu Nadia Comăneci”
|Buhuși
|3,9 milioane lei
|Rulaje financiare proiecte UE (2014–2020, respectiv 2021-2027) + acoperire regularizări și cheltuieli neeligibile
|Comănești
|2,2 milioane lei
|Rulaje financiare proiecte UE (2014–2020, respectiv 2021-2027) + acoperire regularizări și cheltuieli neeligibile
|Dărmănești
|1,4 milioane lei
|Rulaje financiare proiecte UE (2014–2020, respectiv 2021-2027) + acoperire regularizări și cheltuieli neeligibile
|Târgu Ocna
|665 mii lei
|Rulaje financiare proiecte UE (2014–2020, respectiv 2021-2027) + acoperire regularizări și cheltuieli neeligibile
|Ardeoani
|350 mii lei
|Cheltuieli curente și de capital
|Berzunți
|1,2 milioane lei
|Cheltuieli curente și de capital
|Berzunți
|500 mii lei
|Amenajare zona de agrement pe Dealul Bisericii, cu iluminat și mobilier inteligent în sat Berzunți
|Berzunți
|350 mii lei
|Modernizarea incintei școlare prin amenajare curte, parcare, căi de acces, în satul Dragomir
|Berzunți
|700 mii lei
|Dezvoltarea integrată a Centrului Civic prin amenajare infrastructură rutieră și pietonală în sat Berzunți
|Bogdănești
|350 mii lei
|Cheltuieli curente și de capital
|Căiuți
|900 mii lei
|Modernizarea și reabilitarea școlii gimnaziale Căiuți
|Filipeni
|250 mii lei
|Executare silită
|Găiceana
|348 mii lei
|Cheltuieli curente și de capital
|Ghimeș-Făget
|510 mii lei
|Cheltuieli curente și de capital
|Negri
|616 mii lei
|Construire pod pe drum comunal 20
|Nicolae Bălcescu
|1,2 milioane lei
|Cheltuieli curente și de capital
|Nicolae Bălcescu
|1 milion de lei
|Extinderea rețelei de apă și canalizare în satele Valea Seacă și Nicolae Bălcescu
|Nicolae Bălcescu
|200 mii lei
|Amenajare parcare Școala Gimnazială nr.1, sat Valea Seacă
|Nicolae Bălcescu
|300 mii lei
|Amenajare parcare grădinița Sfânta Maria
|Nicolae Bălcescu
|150 mii lei
|Amenajare parcare Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu
|Prăjești
|1 milion de lei
|Modernizare drumuri de interes local, tronson 1
|Scorțeni
|700 mii lei
|Modernizare drumuri comunale și de interes local în satele Florești și Scorțeni
Dani a zis
Atatia bani bagati in aparatura la spital si nu e nici o data loc liber, pacat.