Alocări de 43,7 milioane lei pentru județul Bacău, prin amendamentele votate la bugetul de stat pe anul 2026. TABEL cu localitățile și proiectele care primesc bani în plus

Bugetul de stat pe 2026 a fost adoptat în Parlament pe repede înainte, iar printre modificările operate pe ultima sută de metri se regăsește și anexa 7/03, care prevede 43,7 milioane de lei distribuite pentru cheltuieli și investiții destinate autorităților locale din județul Bacău.

În total, peste 1 miliard de lei au fost alocați către administrațiile locale din țară printr-o notă de subsol, așa cum se întâmplă anual, sub titulatura de sume pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital, fără o detaliere în corpul principal al legii.

Suma a fost acoperită din bugetul aferent funcționării serviciului public de justiție, atât de la instanțe, cât și de la parchetele din țară, dar nu înainte ca parlamentarii coaliției PNL-PSD-USR-UDMR să își adreseze mai mult unii altora decât au făcut-o cu vocile din opoziție timp de trei zile.

Zeci de milioane pentru rulaje financiare și cheltuieli curente

Banii alocați județului Bacău sunt destinați mai multor proiecte și cheltuieli: de la dotări pentru Spitalul Județean de Urgență, la modernizări de drumuri, rețele de utilități sau finanțări pentru bugete locale.

O parte consistentă din sume acoperă generic cheltuieli curente și de capital sau bani neatrași din proiectele europene, astfel încât autoritățile locale își vor putea acoperi găurile din buget cu aceste alocări. Beneficiarul net este municipiul Bacău cu aproape 19 milioane de lei, urmat de Buhuși, Onești, Comănești, Moinești, Dărmănești, dar și de comune norocoase precum Berzunți, Nicolae Bălcescu și Prăjești.

Lista localităților și proiectelor din județul Bacău beneficiare ale amendamentelor la bugetul de stat pe anul 2026