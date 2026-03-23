Alocări de 43,7 milioane lei pentru județul Bacău, prin amendamentele votate la bugetul de stat pe anul 2026. TABEL cu localitățile și proiectele care primesc bani în plus

Bugetul de stat pe 2026 a fost adoptat în Parlament pe repede înainte, iar printre modificările operate pe ultima sută de metri se regăsește și anexa 7/03, care prevede 43,7 milioane de lei distribuite pentru cheltuieli și investiții destinate autorităților locale din județul Bacău.

În total, peste 1 miliard de lei au fost alocați către administrațiile locale din țară printr-o notă de subsol, așa cum se întâmplă anual, sub titulatura de sume pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital, fără o detaliere în corpul principal al legii.

Suma a fost acoperită din bugetul aferent funcționării serviciului public de justiție, atât de la instanțe, cât și de la parchetele din țară, dar nu înainte ca parlamentarii coaliției PNL-PSD-USR-UDMR să își adreseze mai mult unii altora decât au făcut-o cu vocile din opoziție timp de trei zile.

Zeci de milioane pentru rulaje financiare și cheltuieli curente

Banii alocați județului Bacău sunt destinați mai multor proiecte și cheltuieli: de la dotări pentru Spitalul Județean de Urgență, la modernizări de drumuri, rețele de utilități sau finanțări pentru bugete locale.

O parte consistentă din sume acoperă generic cheltuieli curente și de capital sau bani neatrași din proiectele europene, astfel încât autoritățile locale își vor putea acoperi găurile din buget cu aceste alocări. Beneficiarul net este municipiul Bacău cu aproape 19 milioane de lei, urmat de Buhuși, Onești, Comănești, Moinești, Dărmănești, dar și de comune norocoase precum Berzunți, Nicolae Bălcescu și Prăjești.

Lista localităților și proiectelor din județul Bacău beneficiare ale amendamentelor la bugetul de stat pe anul 2026

LocalitateSumăDescriere investiție
CJ Bacău700 mii leiDotarea Spitalului Județean de Urgență Bacău – Radiologie cu un „Mamograf digital cu tomosinteza”
CJ Bacău450 mii leiDotarea Spitalului Județean de Urgență Bacău – Laboratorul de recuperare prin terapii integrate ATIPIC cu „Aparat TECAR, Autism Diagnostic Observation ADOS2, Sistem TOMATIS EDU, Materiale Kinetoterapie, Materiale terapie senzorială/terapie ocupațională, Materiale terapie logopedică, Materiale terapie cognitiv comportamentală”
CJ Bacău1,4 milioane leiDotarea Spitalului Județean de Urgență Bacău – Anestezie și terapie intensivă cu ”Ventilator de transport compatibil RMN cu stație de injectiomat și infuzomat compatibil RMN și monitor de funcții vitale compatibil RMN” Secția Chirurgie Vasculară – Bloc Operator cu ”Aparat de anestezie de înaltă performanță”
CJ Bacău350 mii leiDotări Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” – Videowall 3×3; sistem sonorizare; scaner cu sticlă motorizată în formă de V, Workstation HP Z4; Pian cu coadă scurtă Yamaha GB1-KPE
Municipiul Bacău18,9 milioane leiCheltuieli curente și de capital
Moinești300 mii leiReabilitare clădire (fostă școală) și transformare în centru pastoral misionar „Sfinții Martiri Brancoveni” – îngrijiri paleative
Moinești300 mii leiReabilitare si modernizare acces si incinta Serviciul de Ambulanță Județean Bacău – Statie Ambulanță Moinești
Onești250 mii leiDotarea Spitalului Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești – Modul cardiac pentru tomograf computerizat destinat investigațiilor Angio-CT coronariene; Sistem endoscopic de laparoscopie pentru chirurgie minim invazivă
Onești2 milioane leiDotări Muzeul Sportului „Nadia Comăneci”; Acoperirea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului „Reabilitare Liceu Nadia Comăneci”
Buhuși3,9 milioane leiRulaje financiare proiecte UE (2014–2020, respectiv 2021-2027) + acoperire regularizări și cheltuieli neeligibile
Comănești2,2 milioane leiRulaje financiare proiecte UE (2014–2020, respectiv 2021-2027) + acoperire regularizări și cheltuieli neeligibile
Dărmănești1,4 milioane leiRulaje financiare proiecte UE (2014–2020, respectiv 2021-2027) + acoperire regularizări și cheltuieli neeligibile
Târgu Ocna665 mii leiRulaje financiare proiecte UE (2014–2020, respectiv 2021-2027) + acoperire regularizări și cheltuieli neeligibile
Ardeoani350 mii leiCheltuieli curente și de capital
Berzunți1,2 milioane leiCheltuieli curente și de capital
Berzunți500 mii leiAmenajare zona de agrement pe Dealul Bisericii, cu iluminat și mobilier inteligent în sat Berzunți
Berzunți350 mii leiModernizarea incintei școlare prin amenajare curte, parcare, căi de acces, în satul Dragomir
Berzunți700 mii leiDezvoltarea integrată a Centrului Civic prin amenajare infrastructură rutieră și pietonală în sat Berzunți
Bogdănești350 mii leiCheltuieli curente și de capital
Căiuți900 mii leiModernizarea și reabilitarea școlii gimnaziale Căiuți
Filipeni250 mii leiExecutare silită
Găiceana348 mii leiCheltuieli curente și de capital
Ghimeș-Făget510 mii leiCheltuieli curente și de capital
Negri616 mii leiConstruire pod pe drum comunal 20
Nicolae Bălcescu1,2 milioane leiCheltuieli curente și de capital
Nicolae Bălcescu1 milion de leiExtinderea rețelei de apă și canalizare în satele Valea Seacă și Nicolae Bălcescu
Nicolae Bălcescu200 mii leiAmenajare parcare Școala Gimnazială nr.1, sat Valea Seacă
Nicolae Bălcescu300 mii leiAmenajare parcare grădinița Sfânta Maria
Nicolae Bălcescu150 mii leiAmenajare parcare Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu
Prăjești1 milion de leiModernizare drumuri de interes local, tronson 1
Scorțeni700 mii leiModernizare drumuri comunale și de interes local în satele Florești și Scorțeni

