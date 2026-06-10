Alternativă la CFR: Tren privat din Bacău spre litoral, cu plecare dimineața și întoarcere după-amiaza

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Operatorul feroviar privat Ferotrafic TFI va introduce, începând cu 28 iunie, un tren sezonier pe ruta Suceava – Constanța, care va opri și în gara Bacău, conform Monitorul de Suceava. Noua cursă va circula zilnic până la 31 august și promite un program mai convenabil pentru călătorii din Moldova care aleg să își petreacă vacanțele pe litoral.

Potrivit proprietarului companiei, Dumitru Anchidin, trenul a fost gândit astfel încât pasagerii să ajungă la mare la o oră rezonabilă și să evite călătoriile de noapte, considerate obositoare de mulți turiști.

„De ani de zile, călătorii din Suceava și din Moldova ajung pe litoral la ore foarte matinale, când nu se pot caza încă la hotel. Am dorit să oferim o alternativă mai confortabilă”, a declarat acesta pentru Monitorul de Suceava.

Pentru băcăuani, trenul va pleca din Gara Bacău la ora 07:14 și va ajunge în Constanța la ora 11:53, ceea ce înseamnă o călătorie de aproximativ 4 ore și 40 de minute. La întoarcere, trenul va pleca din Constanța la ora 15:02 și va sosi în Bacău la ora 19:51.

Programul trenului în stația Bacău:

• Bacău – Constanța: plecare 07:14, sosire 11:53

• Constanța – Bacău: plecare 15:02, sosire 19:51

Trenul va fi format din două rame electrice recondiționate, cu o capacitate totală de 320 de locuri. Reprezentanții companiei susțin că utilizarea a două rame în tandem reduce aproape complet riscul unor întârzieri cauzate de defecțiuni tehnice, deoarece una dintre garnituri poate continua traseul dacă cealaltă întâmpină probleme.

În timpul călătoriei, pasagerii vor avea la dispoziție automate de unde vor putea cumpăra cafea, ceai, ciocolată și produse de tip fast-food.

Biletele vor putea fi achiziționate atât online, de pe site-ul companiei, cât și direct din tren, fără costuri suplimentare față de prețul de la casa de bilete.

Trenurile utilizate pe această rută au circulat anterior în Luxemburg și au fost recondiționate și adaptate pentru exploatarea în România, după obținerea tuturor autorizațiilor necesare.

Pe durata sezonului estival, Ferotrafic TFI va suspenda temporar trenul Suceava – București, urmând ca acesta să revină în circulație la începutul lunii septembrie.