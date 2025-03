Amendă de 70.000 de lei pentru ciuntirea teilor din Onești. Replici dure între Garda de Mediu Bacău și fostul primar Neghină

Garda de Mediu Bacău a amendat o societate a Primăriei Onești, pentru modul în care au fost ciuntiți teii din municipiul de pe Trotuș. În replică, Laurențiu Neghină, fost edil și primar de facto al orașului, susține că așa sunt „toaletați” teii de 30 de ani.

„Recent, am verificat o sesizare legată de modul cum au fost toaletați niște copaci în Onești și ce am găsit ne-a întristat profund. Nu putem accepta asemenea brutalități asupra naturii! Copacii sunt esențiali pentru un oraș sănătos și tăierile făcute cu încălcarea legii nu vor fi tolerate. În acest caz, am aplicat o amendă de 70.000 de lei. Sperăm că va fi o lecție!”, a anunțat Garda de Mediu Bacău.

Instituția a publicat și câteva planșe, din care reiese că teii sunt distruși, dacă sunt tăiați drastic.

Pe Facebook, fostul primar Laurențiu Neghină, cu funcțiile oficiale de consilier personal al primarului și purtător de cuvânt al primăriei municipiului Onești, a replicat că „de peste 30 de ani, teii de pe arterele principale sunt toaletați într-un mod unitar și constant, având ca obiectiv menținerea siguranței rutiere și a unui aspect urban îngrijit”.

„Toaletarea copacilor ornamentali de pe marginea drumurilor publice se realizează în acest mod, tocmai pentru a nu obstrucționa semnele de circulație, vizibilitatea în trafic sau iluminatul stradal. În acest context, adresez respectuos domnului Ministru al Mediului, Mircea Fechet, rugămintea de a face publică o listă a localităților din România care au fost sancționate pentru practici similare”, a mai afirmat Neghină.

Fostul primar a amenințat că toate solicitările privind toaletarea arborilor din municipiu vor fi direcționate către Garda de Mediu, „în vederea primirii unor indicații clare și oficiale din partea specialiștilor instituției cu privire la modul în care trebuie intervenit, arbore cu arbore”.