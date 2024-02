ANALIZĂ: Cum a crescut costul întreținerii la Căminul de Bătrâni fix în perioada când instituția cumpăra la suprapreț de la firmele cercetate de DNA Bacău

Costul întreținerii persoanelor vârstnice la Căminul de bătrâni din Bacău a crescut de la an la an. Sare însă în ochi majorarea din anul 2023, ce are la bază cheltuielile efectuate de Cămin cu un an în urmă, adică 2022. Este vorba despre perioada în care s-au efectuat achizițiile la suprapreț cercetate de DNA Bacău. Problema a fost ridicată în Consiliul Local, cel care aprobă costul lunar al întreținerii la Căminul de bătrâni, însă executivul nu a dat nicio explicație, iar proiectul a trecut la vot.

Costul mediu al întreținerii la Căminul de bătrâni se stabilește în funcție de cheltuielile efectuate cu un an în urmă. Pe baza acestui cost, se stabilesc și tarifele pentru bătrânii cazați la cămin. Cea mai spectaculoasă creștere a prețurilor a fost în 2023. Atunci, tariful pentru pensionari a crescut de la 1150 de lei la 1400 de lei pe lună pentru persoanele independente, de la 1175 de lei la 1500 de lei pentru cele semidependente și de la 1345 de lei la 1700 de lei pentru persoanele dependente. La bază a stat costul mediu, care a sărit de la 4200 de lei la 6066 de lei pentru persoanele dependente, de exemplu. De menționat că tarifele din 2023 au fost păstrate și pentru anul 2024, după votul consilierilor locali.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile au crescut aproape de două ori

Costul mediu pe baza căruia se stabilesc tarifele se calculează în funcție de cheltuielile căminului pe anul anterior. Aici intră banii dați pe bunuri și servicii, cheltuielile de personal, hrană etc. Dacă e să comparăm anii 2021 și 2022, care au stat la baza calculelor pentru stabilirea costurilor, observăm o creștere importantă la capitolul bunuri și servicii, de la 2,6 milioane de lei în 2021, la 4,45 milioane de lei în 2022 (vezi facsimil mai jos).

FACSIMIL: costurile pe 2021 și 2022

Întâmplător, 2022 este anul în care au început achizițiile la suprapreț efectuate de Căminul de bătrâni de la o grupare infracțională, așa cum a numit-o DNA Bacău într-un comunicat, din care ar face parte directoarea Căminului de bătrâni, Magda Dimofte, consilierul local Eusebiu Diaconu și firmele ce aparțin soțului Dianei Ilie, șefă de serviciu în Primăria Bacău. Așa cum a arătat Ziarul de Bacău ( AICI, AICI și AICI.), ce a semnalat atunci achizițiile în cauză, căminul de bătrâni a cumpărat mobilier, produse IT și hrană la prețuri umflate. Acum, DNA a deschis un dosar penal în care a început anchetarea persoanelor bănuite că au prejudiciat bugetul căminului.

Aceste achiziții la suprapreț au mărit artificial costurile de întreținere ale Căminului de bătrâni și s-au răsfrânt automat asupra tarifelor încasate de beneficiari. Problema a fost ridicată la ultima ședință de Consiliu Local de independentul Dorin Chirilescu. Acesta a explicat situația și a solicitat o părere de la executiv, însă nu a primit niciun răspuns.