EXCLUSIV! Achiziții de sute de mii de lei, la prețuri duble, la Căminul de bătrâni din Bacău. Control de la Curtea de Conturi și audit intern al Primăriei

Achizițiile de la Căminul de bătrâni din Bacău ridică semne de întrebare. Ziarul de Bacău a verificat mai multe produse scumpe cumpărate de instituție, la prețuri duble față de cele ale pieței. Primăria Bacău a confirmat că în această perioadă Curtea de Conturi face verficări, iar municipalitatea a demarat un control intern în urma articolului din Ziarul de Bacău, care a dezvăluit zecile de achiziții efectuate de Cămin de la firma soțului unei șefe din Primărie.

Ziarul de Bacău a verificat mai multe achiziții efectuate de Căminul de Bătrâni de la firma Orion Mob, ce aparține soțului Dianei Ilie, șefa serviciului Tineret și Informare Cetățeni din cadrul Primăriei. Despre Orion Mob și Raldia Distrib, cele două firme ale lui Vlad Ilie, am publicat recent un material în care am arătat că au avut peste 70 de contracte cu Căminul de Bătrâni, în decursul unui an.

Verificând câteva dintre achizițiile cele mai bănoase efectuate de Cămin de la firma în cauză, se observă că prețurile produselor sunt duble față de piață. De exemplu, anul trecut s-a achiziționat un aparat multifuncțional de fitness, în valoare de 5.000 de lei, fără TVA, circa 6.000 de lei în total. Conform specificațiilor de pe SEAP este vorba despre Orion Classic L2 cu 3 posturi de lucru, bancă de abdomene inclusă. Același produs, la o căutare pe Google, apare la mai multe magazine, gen Altex sau Evomag, cu prețuri în jur de 3.200 de lei. Mai jos prezentăm captura de pe SEAP și cea de pe magazinul Altex, unde prețul este cu TVA inclus.

Un alt exemplu este o canapea de examinare electrică. Căminul a cumpărat două, la prețul de 4.900 de lei, fără TVA, bucata. Aceeași canapea, cu fix aceleași specificații solicitate, costă 2.671 de lei, cu tot cu TVA, pe site-ul Med Tehnica. Deci mai mult decât dublu. Mai jos capturi:

La fel se întâmplă și cu un Concentrator oxigen DeVilbiss Compact, achiziționat cu 7.900 de lei, fără TVA, de la Orion Mob, în timp ce pe un site de specialitate este doar 3.990 de lei. (link).

O altă achiziție importantă este cea a 15 paturi electrice, la 7.400 de lei, fără TVA, bucata. În total 111.000 de lei, fără TVA. Conform descrierii, este vorba despre paturi Burmeier, Germania, cu roti cu diametrul de 100 mm, platformă saltea cu 4 secțiuni, posibilitate de reglare a patului pe înălțime – de la 40 cm pana 80 cm, funcția revers Trendelenburg inclusă ca standard, telecomandă, etc. Fix același tip de pat poate fi însă cumpărat cu 3.499 de lei, cu tot cu TVA, de pe tesamedical.ro. Produsul e disponibil aici (link).

Am discutat cu patronul firmei, Vlad Ilie, care ne-a transmis că nu știe exact dacă produsele verificate de noi sunt chiar aceleași cu cele vândute de firma sa la Căminul de Bătrâni. „Produsele pe care le-am vândut nu sunt „low”. Depinde cu ce sunt comparate. Pot fi mai multe modele”, a precizat acesta.

Audit intern și control de la Curtea de Conturi

Am sunat-o pe Magda Dimofte, directoarea Căminului de bătrâni din Bacău, cea care răspunde direct de achizițiile instituției. De altfel, răspunzător pentru prețul de achiziție nu e vânzătorul, care își poate pune ce adaos comercial vrea, ci cumpărătorul, mai ales când este vorba despre o instituție publică, cu bani de la buget. Șefa căminului nu a răspuns însă la apelurile noastre. Reprezentanții Primăriei Bacău ne-au transmis că este în concediu. Concediul șefei de la Cămin coincide însă cu o serie de controale care se desfășoară în această perioadă la instituție.

Magda Dimofte, directoarea Căminului de Bătrâni Bacău (sursă foto: captură ETV)

Conform unui răspuns oficial al Primăriei, a fost demarat un audit intern ca urmare a investigației Ziarului de Bacău. De asemenea, în această perioadă Curtea de Conturi verifică achizițiile de la Căminul de Bătrâni. Publicația noastră a mai prezentat acum doi ani un caz asemănător de achiziții la prețuri umflate la aceeași instituție.

„În prezent este în desfășurare un control al Curții de Conturi și Căminul pentru Persoane Vârstnice este una dintre instituțiile subordonate inclusă în această misiune. În plus, a fost dispusă și realizarea unei verificări de către echipa de audit inten. Așteptăm rezultatele celor două controale și, în funcție de concluziile acestora, se vor lua măsuri, dacă acestea se impun. Achizițiile publice se fac în baza unor reglementări clare și fiecare ordonator de credit are obligația legală de a le respecta.”, ne-a transmis Andreea Negru, șefa de cabinet a primarului Lucian Daniel Stanciu-Viziteu.