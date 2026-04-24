Analiză: Grup Șerban Holding, de la expansiune accelerată la insolvență și scăderi masive pe bursă

Grup Șerban Holding traversează o perioadă critică, după ce principala sa companie, Interagroaliment S.R.L., a intrat în insolvență. Procedura a fost admisă de Tribunalul Bacău, la cererea companiei, iar administratorul judiciar, Infinexa, a anunțat că obiectivul este stabilizarea activității într-un context financiar dificil.

Decizia vine după o serie de evenimente care au pus presiune pe grup, potrivit unei analize publicate de Startup Cafe. Interagroaliment a înregistrat o scădere semnificativă a veniturilor, ajungând la 330 milioane lei în 2025, față de 461 milioane lei în anul anterior. Simultan, a avut loc ieșirea din comerțul cu cereale – segment care genera aproximativ 64% din cifra de afaceri – dar și cu faptul că unele investiții majore nu au ajuns încă la maturitate operațională.

Cum s-a dezvoltat Grup Șerban Holding?

Fondat în 1994, Grup Șerban Holding S.A. s-a dezvoltat ca un business integrat, activ în agricultură, zootehnie, panificație, distribuție și transport. După 2015, compania a intrat într-o etapă de expansiune accelerată, consolidată prin transformarea în societate pe acțiuni și listarea pe Bursa de Valori București, pe piața AeRO. Structura acționariatului a rămas puternic concentrată, Șerban Lucian Nicolae deținând peste 95% din companie.

Investițiile au continuat în anii următori, inclusiv extinderea capacităților de depozitare și o fermă avicolă la Orbeni, finalizată în 2025, în valoare de 11,5 milioane euro (detalii AICI). Cu toate acestea, începutul anului 2026 a adus schimbări bruște. În februarie, acționarul majoritar a vândut peste 2,3 milioane de acțiuni, tranzacție raportată conform reglementărilor Autoritatea de Supraveghere Financiară, iar ulterior și-a anunțat retragerea din conducere, fără ca aceasta să fie aprobată de acționari.

Amplă reorganizare

În paralel, grupul a demarat o reorganizare amplă: a renunțat la tradingul de cereale, a concediat 81 de angajați și a început să vândă active pentru a genera lichidități, inclusiv o participație de 45% din Moldova Farms S.R.L. La scurt timp, pe 15 aprilie 2026, Interagroaliment a solicitat deschiderea procedurii de insolvență.

Impactul acestor evoluții s-a reflectat rapid pe bursă. Acțiunile Grup Șerban Holding au scăzut cu aproximativ 25% imediat după anunțul insolvenței, iar declinul cumulat de la începutul anului 2026 a ajuns la circa 45%, pe fondul incertitudinilor privind viitorul companiei.

Raportul anual aferent anului 2025 urmează să fie publicat pe 29 aprilie 2026 și ar putea oferi o imagine mai clară asupra situației financiare și a perspectivelor de redresare.