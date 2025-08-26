Analiză Termene.ro: cum a evoluat mediul de afaceri băcăuan, în ultimii 17 ani. Cât contează frații Pavăl, Umbrărescu, Ștefan Vuza și Ioan Teslaru

Cifra de afaceri netă cumulată a tuturor companiilor care au funcționat cu sediul în județul Bacău în ultimii 17 ani a crescut de la sub 10 mld. lei în 2008 la peste 59,6 mld. lei în 2024, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 500%, într-o analiză care ia în calcul toate firmele din perioada selectată, indiferent de starea acesteia în prezent, scrie Termene.ro.

Grafic: Evoluția mediului de afaceri din Bacău, în per. 2008-2024. Sursa: termene.ro

În ceea ce privește profiturile nete cumulate, acestea au ajuns de la aproape 752 mil. lei în 2008 la peste 6,9 mld. lei în 2024, marcând o creștere de aproape 820%. Trebuie menționat că vârful profiturilor nete a fost raportat în 2023, un an cu peste 7,4 mld. lei.

De cealaltă parte, pierderile nete cumulate au fluctuat puternic în perioada analizată, de la aproape 298 mil. lei în 2008 la 351 mil. lei în 2024, ceea ce înseamnă un plus de aproape 18%. Însă nivelul de anul trecut este departe de vârful de 873 mil. lei, atins în anul 2012.

Datoriile cumulate au avut o creștere aproape constantă în perioada analizată, cu excepția unei scurte scăderi punctuale în 2013. În rest, datoriile au evoluat de la 5,3 mld. lei în 2008 la aproape 24,5 mld. lei în 2024, adică un avans de peste 360%.

Numărul de angajați al firmelor înregistrate în județul Bacău în ultimii 17 ani a evoluat de la 53.500 de oameni în 2008 la aproape 87.100 de oameni în 2024, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 63%. Totuși, vârful a fost atins în 2023, cu 89.100 de angajați.

Frații Pavăl, familia Umbrărescu, Ștefan Vuza și Ioan Teslaru fac 50% din cifra de afaceri înregistrată la nivelul întregului județ

În prezent, cea mai mare companie din județul Bacău este și cea mai mare companie antreprenorială din România, mai exact Dedeman SRL, firma care operează rețeaua de bricolaj cu același nume, dezvoltată de frații Adrian și Dragoș Pavăl.

Compania a avut o cifră de afaceri de aproape 12,3 mld. lei în 2024, în creștere cu 6% față de anul anterior, un profit net de 1,6 mld. lei, în creștere tot cu 6%, respectiv 12.313 angajați, în creștere cu 1%.

Tabel: Top 10 firme din județul Bacău (2024). Sursa: termene.ro

Pe următoarele poziții în clasament regăsim firme controlate de familia lui Dorinel Umbrărescu, cel mai mare constructor român de infrastructură rutieră: SA & PE Construct SRL, cu afaceri de peste 5 mld. lei în 2024, în creștere cu 77%, un profit net de 229,1 mil. lei, în creștere cu 237%, respectiv patru angajați; Spedition UMB SRL, cu afaceri de 5 mld. lei în 2024, în creștere cu 59%, un profit net de 81,8 mil. lei, în creștere cu 65%, respectiv 68 de angajați, în creștere cu 21%; Tehnostrade SRL, cu afaceri de 4,4 mld. lei în 2024, în creștere cu 54% față de anul anterior, un profit net de 417,4 mil. lei, în creștere cu 20%, respectiv 6.457 de angajați, în creștere cu 35%.

Pe locul cinci se află Chimcomplex SA Borzești, cea mai mare companie industrială antreprenorială, controlată de antreprenorul Ștefan Vuza. Compania a avut o cifră de afaceri de aproape 1,5 mld. lei în 2024, în creștere cu 6%, un profit net de aproape 4,5 mil. lei, în scădere cu 71%, respectiv 1.540 de angajați, în creștere cu 6%.

Pe locul șase se află producătorul de plasă sudată Intertranscom Impex SRL, cu afaceri de aproape 1,5 mld. lei în 2024, în creștere cu 20%, un profit net de 46,6 mil. lei, în creștere cu 29%, respectiv 502 angajați, în creștere cu 52%. Unicul acționar al firmei este Ioan Teslaru (100%).