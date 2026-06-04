Ancheta DSU scoate la iveală un lanț de erori în cazul copilului decedat la școala din Parincea. Elicopterul SMURD nu a fost chemat, deși era disponibil

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Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Ministerul Sănătății au făcut publice concluziile verificărilor efectuate în cazul copilului de 13 ani din județul Bacău care a murit după ce i s-a făcut rău la școală, în localitatea Vladnic, comuna Parincea. Raportul identifică mai multe deficiențe în modul de gestionare a intervenției și arată că nu au fost utilizate toate resursele medicale disponibile pentru salvarea copilului.

Potrivit documentului, apelul la 112 a fost înregistrat pe 20 mai 2026, la ora 12:31, fiind anunțat un copil inconștient care nu respira. Cazul se încadra în categoria urgențelor majore, Cod Roșu.

Cu toate acestea, anchetatorii au constatat că, deși la nivelul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău exista disponibil un echipaj medical cu medic, la caz a fost trimis inițial un echipaj cu asistent. Echipajul cu medic a fost alertat abia la ora 13:51 și a ajuns la locul intervenției la ora 14:22, la aproape două ore de la apelul inițial.

Raportul DSU arată că medicul coordonator nu a valorificat toate resursele disponibile. Mai mult, nu a fost solicitat niciun elicopter SMURD, deși două aparate aflate la Brașov și Galați erau disponibile, iar condițiile meteo permiteau efectuarea misiunii.

„Nu au fost identificate dovezi privind alertarea unei resurse medicale aeriene (elicopter SMURD), deși două elicoptere SMURD (…) erau disponibile”, se arată în concluziile verificărilor.

Inspectorii au constatat și că primul echipaj medical a ajuns la școală după aproximativ 26 de minute de la apel, fiind depășit timpul maxim de intervenție prevăzut pentru mediul rural.

O altă observație importantă vizează resursele aflate chiar în apropierea locului tragediei. La Punctul de Lucru Parincea exista o autospecială de pompieri dotată cu echipamente de prim ajutor și încadrată cu personal instruit pentru acordarea primului ajutor calificat. Aceasta nu a fost însă trimisă la intervenție.

Potrivit raportului, utilizarea acestei resurse ar fi permis începerea manevrelor de resuscitare de către personal calificat înainte de sosirea echipajelor medicale.

Ancheta a mai scos la iveală că echipajul medical care a ajuns la fața locului și a efectuat manevre de resuscitare nu a transmis date medicale către medicul coordonator prin stație sau prin sistemul de telemedicină, așa cum prevăd procedurile.

În urma verificărilor, DSU a decis transmiterea raportului către Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, Colegiul Medicilor și Ministerul Sănătății.

De asemenea, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 5.000 de lei și a fost dispusă o cercetare internă privind modul de dispecerizare a cazului și nealertarea resursei aeriene.

Printre măsurile impuse se numără reinstruirea personalului medical și a dispecerilor, eliminarea unor probleme de comunicare identificate în dispeceratul integrat ISU-SAJ Bacău și analiza posibilității reoperaționalizării echipajului de terapie intensivă mobilă SMURD la Bacău, indisponibil în ziua tragediei din cauza lipsei personalului medical.

Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență susțin că verificările au avut ca scop „stabilirea adevărului, identificarea eventualelor disfuncționalități și adoptarea măsurilor necesare pentru creșterea nivelului de siguranță și a calității asistenței medicale de urgență acordate cetățenilor”.