Tragedie la o școală din județul Bacău! Un băiat de 15 ani a murit în curtea școlii

Un elev de clasa a VIII-a de la o școală din Parincea a murit, după ce i s-a făcut rău în timpul pauzei. În ciuda eforturilor medicilor, pentru copil nu s-a mai putut face nimic.

Potrivit IPJ Bacău, pe 20 mai, polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Buhoci au fost sesizați prin 112, despre faptul că unui elev, de 15 ani, i s-ar fi făcut rău și ar fi căzut în curtea unității de învățământ.

Polițiștii și echipajul de ambulanță au ajuns la fața locului și au început manevrele de resuscitare. Din păcate, minorul de 15 ani a decedat.

S-a deschis o anchetă în acest caz în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Trupul urmează să fie supus unei autopsii în vederea stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

Ce spune Inspectoratul Școlar Județean Bacău

Inspectoratul Școlar Județean Bacău a fost informat de conducerea unității de învățământ cu privire la faptul că unui elev din clasa a VIII-a i s-a făcut rău în incinta școlii, în timpul pauzei. Cadrele didactice au intervenit prompt, acordând primul ajutor și solicitând serviciul de ambulanță. La sosirea echipajului medical a fost solicitată și intervenția unei a doua ambulanțe, cu medic.

Potrivit informațiilor transmise de unitatea de învățământ, nu existau antecedente medicale cunoscute în cazul elevului decedat, conform observatornews.ro.