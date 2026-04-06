Anunț de mediu

„ASOCIATIA BUNUL PĂSTOR, titular al proiectului ,, Centru rezidențial pentru persoane vârstnice”, propus a se realiza în comunei Gârleni, sat Gârleni, județul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ANMAP -DJM Bacau, ca proiectul nu necesită evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluare adecvata. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Directiei Judetene de Mediu Bacau din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 – 16 şi vineri între orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet: https://djmbc.anmap.gov.ro ; Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a ANMAP –DJM Bacau’’