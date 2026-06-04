Ziarul de Bacău

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Anunț Legea nr. 350/2005 – Comuna Măgirești

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Comuna Măgirești invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațile și fundațiile constituite conform legii cu sediul/domiciliul/ filiala în Comuna Măgirești, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă.

  1. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 150.000 lei. defalcat pe domeniul culte– 100.000 lei și sport – 50.000 lei.
  2. Durata proiectelor: de la încheierea contractelor până la 31.12.2026.
  3. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect:25.06.2026, ora 16.00.

Accelerarea procedurii de selecți în conformitate cu art. 20 alin. (2) din Legea 350/2005 privind regimul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, se datorează necesității de demarare cât mai urgentă a proiectelor ce urmează a fi depuse pentru a facilitat accesul solicitanților la fondurile alocate pentru finanțările nerambursabile și finalizarea acestora până la sfârșitul anului 2026.

  1. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Comuna Măgirești, str Ep. Ioachim Mareș, nr. 121, județul Bacău.
  2. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 26-29.06.2026.

6. Informații suplimentare cu privire la procedura de finanțare și selecție a proiectelor și documentația de solicitare a finanțării nerambursabile pot fi obținute la sediul COMUNEI MĂGIREȘTI Str. Episcop Ioachim Mareș nr. 121, Comuna Măgirești, județul Bacău tel. 0234355200, e-mail comunamagiresti@yahoo.com

Primar

Ing. Câdă Ionică

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