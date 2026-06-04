Anunț Legea nr. 350/2005 – Comuna Măgirești

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Comuna Măgirești invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațile și fundațiile constituite conform legii cu sediul/domiciliul/ filiala în Comuna Măgirești, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă.

Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 150.000 lei. defalcat pe domeniul culte– 100.000 lei și sport – 50.000 lei. Durata proiectelor: de la încheierea contractelor până la 31.12.2026. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect:25.06.2026, ora 16.00.

Accelerarea procedurii de selecți în conformitate cu art. 20 alin. (2) din Legea 350/2005 privind regimul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, se datorează necesității de demarare cât mai urgentă a proiectelor ce urmează a fi depuse pentru a facilitat accesul solicitanților la fondurile alocate pentru finanțările nerambursabile și finalizarea acestora până la sfârșitul anului 2026.

Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Comuna Măgirești, str Ep. Ioachim Mareș, nr. 121, județul Bacău. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 26-29.06.2026.

6. Informații suplimentare cu privire la procedura de finanțare și selecție a proiectelor și documentația de solicitare a finanțării nerambursabile pot fi obținute la sediul COMUNEI MĂGIREȘTI Str. Episcop Ioachim Mareș nr. 121, Comuna Măgirești, județul Bacău tel. 0234355200, e-mail comunamagiresti@yahoo.com

Primar

Ing. Câdă Ionică