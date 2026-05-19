Anunț privind acordarea de finanțări nerambursabile in baza Legii nr. 350/2005

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Orașul Dărmănești, cu sediul în Orașul Dărmănești, strada Muncii, nr. 16, județul Bacău, telefon 0234356656, fax 0234356546, e-mail: primaria@orasuldarmanesti.ro, cod fiscal 4352921.

Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

În baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. Orașul Dărmănești nr. 60/08.05.2026 privind aprobarea Programului anual pe anul 2026.

Perioada de finanțare: anul 2026.

Suma totală alocată de la bugetul local este de 250.000 lei si se aloca astfel:

Domeniul Sport: 20.000 lei;

Domeniul Educație civică, social și protecția mediului: 10.000 lei;

Domeniul Cultură: 220.000 lei.

Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile sunt cele prezentate în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitățile nonprofit de interes local.

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate descărca de pe site-ul autorității contractante: www.orasuldarmanesti.ro sau se poate procura de la sediul Registratura Orașului Dărmănești, Dărmănești, Strada Muncii, Nr. 16, județul Bacău.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 22.06.2026, ora 12.00, locul: Registratura Orașului Dărmănești, Dărmănești, strada Muncii, nr. 16, județul Bacău.

Perioada la care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de proiecte este: 23.06.2026 – 26.06.2026.