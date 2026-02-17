Anunț public

Subscrisa ENERGY STORAGE INVESTMENT SRL, în calitate de BENEFICIAR, aduce la cunoștința publicului faptul că au fost emise următoarele autorizații de construire:
AC nr. 9/21.01.2026 emisă de Consiliul Judetean Bacau pentru proiectul:
„CONSTRUIRE CAPACITATE STOCARE ENERGIE ELECTRICĂ, COMPUSĂ DIN INSTALAȚII DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE, DRUMURI DE ACCES, REȚELE INTERIOARE DE TRANSPORT ENERGIE ELECTRICĂ, ÎMPREJMUIRI ȘI POSTURI DE TRANSFORMARE”, amplasat în extravilanul comunei Buciumi, județul Bacau pe terenul identificat prin CF nr. 61752.
Lasă un răspuns