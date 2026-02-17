Anunț public

Subscrisa ENERGY STORAGE INVESTMENT SRL, în calitate de BENEFICIAR, aduce la cunoștința publicului faptul că au fost emise următoarele autorizații de construire:

AC nr. 9/21.01.2026 emisă de Consiliul Judetean Bacau pentru proiectul:

„CONSTRUIRE CAPACITATE STOCARE ENERGIE ELECTRICĂ, COMPUSĂ DIN INSTALAȚII DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE, DRUMURI DE ACCES, REȚELE INTERIOARE DE TRANSPORT ENERGIE ELECTRICĂ, ÎMPREJMUIRI ȘI POSTURI DE TRANSFORMARE”, amplasat în extravilanul comunei Buciumi, județul Bacau pe terenul identificat prin CF nr. 61752.