Anunț public S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău 

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., anunță obținerea Autorizației de construire nr. 77 din 22-08-2025, emitent Consiliul Județean Bacău, pentru obiectivul BC – CL05 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Dărmănești, Târgu Ocna, Târgu Trotuș și Dofteana, Lot 3 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Dărmănești și Târgu Trotuș.

Lucrările autorizate se vor executa pe terenuri aparținând domeniului public al Unităților Administrativ Teritoriale Dărmănești și Târgu Trotuș, județul Bacău, în cadrul Contractului de lucrări CL05 Lot 3 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în municipiul Dărmănești și Târgu Trotuș.