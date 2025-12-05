ARCA din Blăgești aduce în județul Bacău titlul de „Gustul Anului”

ARCA, brand de specialități artizanale pe bază de pește din comuna Blăgești, județul Bacău, a fost desemnat „Gustul Ales” al anului 2025 la concursul organizat de ROaliment. Produsul Zacuscă trio – sturion, păstrăv și crap a obținut 1288 de puncte din 1300, cea mai mare notă a competiției, în urma evaluării unui juriu format din specialiști ai industriei alimentare.

Foto: Zacusca trio produsă de ARCA (com. Blăgești, jud. Bacău)

Zacusca pescărească trio este un preparat realizat după rețetă proprie, în loturi mici, fără conservanți artificiali, pe bază de pește crescut în iazurile ARCA și legume din solariile companiei. Rezultatul este o zacuscă bogată și versatilă, potrivită atât pentru consumul de zi cu zi, cât și pentru platouri gourmet sau meniuri HoReCa.

Sub brandul ARCA, compania produce o gamă extinsă de specialități din pește și legume– zacuști, marinate, salate de icre, pește afumat, creme și mousse-uri – toate fără conservanți artificiali, cu accent pe valorificarea materiei prime locale și procese manuale. În portofoliu se regăsesc și patru produse atestate ca „produs tradițional”, recunoscute la nivel național pentru respectarea rețetelor și metodelor de lucru transmise din generație în generație: Marinată picantă de sturion în ulei, Zacuscă pescărească din legume și sturion de Blăgești, Zacuscă pescărească din legume și crap de Blăgești, Zacuscă pescărească din legume și păstrăv de Blăgești.

Ecosistemul ARCA a fost dezvoltat în ultimii 15 ani pe malul Bistriței, pe aproximativ 130 de hectare: iazuri cu păstrăv, sturion și crap, solarii de legume, plantații de fructe de pădure și livezi, crescătorii de păsări, o fabrică proprie de furaje și o unitate de procesare a peștelui. Din acest lanț complet apar atât specialități ambalate, afumate sau marinate, destinate retailului și industriei HoReCa, cât și materie primă pentru propriul restaurant, Lotca.

Prin instalarea a două eoliene, în 2025, fabrica ARCA a devenit autonomă din punct de vedere energetic. În prezent, sunt în derulare investiții de 5 milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii și creșterea capacității de producție.

Începând cu octombrie 2025, grupul operează propriile băcănii sub brandul UNDÉ, în Moinești și Blăgești, spații dedicate produselor artizanale și bio, provenite de la mici producători care pun accent pe etichetă curată. La începutul lui 2026, rețeaua UNDÉ este planificată să se extindă în Târgu Ocna, Bacău și București.

ARCA înseamnă nu doar producție, ci și turism și experiențe. Domeniul include 15 unități de cazare, un restaurant, un spațiu dedicat evenimentelor private și multiple activități pentru timpul liber: terenuri pentru tenis/padel, hidrobiciclete pe iaz, biciclete pentru explorarea domeniului și o sală de fitness. Din 2026, ARCA va începe construcția unui hotel și a unui centru wellness care va extinde componenta turistică și va consolida poziționarea domeniului ca destinație de relaxare și gastronomie.

Prin premiile obținute, investițiile în energie verde și dezvoltare, precum și prin extinderea în retail și turism, ARCA devine unul dintre cele mai dinamice proiecte antreprenoriale din județul Bacău și din regiunea Moldovei.