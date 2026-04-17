Aruncăm mai mult decât mâncare! Află cum ne afectează risipa alimentară sănătatea, mediul și bugetul zilnic

Risipa alimentară reprezintă una dintre cele mai mari probleme ale societății contemporane, iar în România fenomenul este deosebit de accentuat la nivelul gospodăriilor. Conform datelor recente, românii aruncă anual între 2,2 și 3,4 milioane de tone de alimente, iar peste jumătate din această cantitate provine chiar din casele oamenilor. Deși nu există statistici detaliate specifice județului Bacău, acesta se înscrie în tendința națională, fiind caracterizat de aceleași obiceiuri de consum și risipă.

Cauze principale ale risipei în gospodării

Cele mai frecvente motive sunt cumpărăturile în exces, planificarea slabă a meselor și depozitarea necorespunzătoare a alimentelor. De asemenea, mulți consumatori confundă termenii „expiră la” și „de preferință înainte de”, aruncând produse încă sigure pentru consum. Porțiile prea mari și lipsa reutilizării resturilor contribuie și ele semnificativ la problemă.

Impact asupra sănătății

Risipa alimentară nu înseamnă doar pierdere de mâncare, ci și obiceiuri alimentare nesănătoase. Gătitul în exces și consumul haotic pot duce la supraalimentație, iar depozitarea incorectă a alimentelor crește riscul de toxiinfecții alimentare. În plus, aruncarea frecventă a alimentelor proaspete încurajează consumul de produse ultraprocesate, mai puțin sănătoase.

Impact asupra mediului

Efectele asupra mediului sunt majore. Alimentele aruncate ajung în gropile de gunoi, unde generează gaze cu efect de seră, contribuind la schimbările climatice. În același timp, se irosesc resurse importante – apă, energie și terenuri agricole – folosite pentru producerea acelor alimente. La nivel european, gospodăriile sunt responsabile pentru peste jumătate din deșeurile alimentare.

Impact asupra bugetului familiei

Risipa alimentară afectează direct bugetul gospodăriilor. Practic, familiile aruncă bani la gunoi odată cu mâncarea. Specialiștii recomandă chiar calcularea valorii alimentelor aruncate lunar pentru a conștientiza pierderile financiare. Într-un context economic în care o parte semnificativă a populației se confruntă cu dificultăți financiare, acest aspect devine și mai relevant.

Modalități de reducere a risipei alimentare

Reducerea risipei alimentare începe cu pași simpli:

planificarea meselor și realizarea unei liste de cumpărături;

organizarea corectă a frigiderului (principiul „primul intrat, primul ieșit”);

porționarea adecvată a alimentelor;

reutilizarea resturilor (ex: supe, salate, smoothie-uri);

înțelegerea corectă a termenelor de valabilitate;

donarea surplusului alimentar acolo unde este posibil.



Risipa alimentară în gospodăriile din România este o problemă complexă, cu implicații asupra sănătății, mediului și economiei familiale. Soluțiile țin în principal de educație și responsabilitate individuală. Schimbările mici, aplicate consecvent, pot avea un impact major pe termen lung.

De asemenea, tot în sfera responsabilității individuale se regăsește și colectare selectivă a deșeurilor! Respectați culorile și asigurați-vă că fiecare deșeu este depozitat acolo unde trebuie, astfel încât cele reciclabile să poată ajunge la un centru unde pot fi (re)valorificate: galben – plastic, albastru – hârtie și carton, verde – sticlă, negru – menajer.

