Aspen Energy Summit 2025 – Dep. Dunava: În chestiunile energetice, România poate juca un rol de putere în Europa, dar și în zona Mării Negre

Institutul Aspen România și Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaților au organizat astăzi cea de-a șasea ediție a Aspen Energy Summit, un eveniment important pentru sectorul energetic european. Ceremonia de deschidere a inclus intervenții ale lui Mircea Geoană, președintele Aspen Institute România, Costel Dunava, președintele Comisiei pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare din Camera Deputaților, și Bogdan Ivan, ministrul Energiei.
Summitul a reunit lideri politici, reprezentanți ai instituțiilor europene, experți internaționali și investitori. De la prima ediție din 2017, evenimentul s-a consacrat ca un catalizator al discuțiilor privind securitatea energetică, inovația tehnologică și tranziția către sustenabilitate.
„În calitate de Președinte al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaților, alături de Institutul Aspen România am organizat evenimentul Aspen Energy Summit 2025, la sediul Parlamentului României”, a notat, pe Facebook, deputatul Costel Dunava (PSD Bacău).
Beneficiind de o expertiză extrem de importantă, ca fost oficial NATO, Mircea Geoană a adus în dezbaterea publică chestiuni care țin de securitatea energetică a întregii zone, dar a propus și modalități prin care România se poate consolida în Sud-Estul Europei.
Astfel, resursele naturale, dar și capacitatea de inovare, pot face ca sectorul energetic din România să facă diferența în poziționarea țării noastre.
Din acest punct de vedere sunt total de acord cu opinia Excelenței Sale care a afirmat astăzi că în chestiunile energetice, România poate juca un rol de putere în Europa dar și în zona Mării Negre– deputat Costen Dunava, președintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaților
