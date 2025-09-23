Aspen Energy Summit 2025 – Dep. Dunava: În chestiunile energetice, România poate juca un rol de putere în Europa, dar și în zona Mării Negre

Institutul Aspen România și Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaților au organizat astăzi cea de-a șasea ediție a Aspen Energy Summit, un eveniment important pentru sectorul energetic european. Ceremonia de deschidere a inclus intervenții ale lui Mircea Geoană, președintele Aspen Institute România, Costel Dunava, președintele Comisiei pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare din Camera Deputaților, și Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Summitul a reunit lideri politici, reprezentanți ai instituțiilor europene, experți internaționali și investitori. De la prima ediție din 2017, evenimentul s-a consacrat ca un catalizator al discuțiilor privind securitatea energetică, inovația tehnologică și tranziția către sustenabilitate.

„În calitate de Președinte al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaților, alături de Institutul Aspen România am organizat evenimentul Aspen Energy Summit 2025, la sediul Parlamentului României”, a notat, pe Facebook, deputatul Costel Dunava (PSD Bacău).