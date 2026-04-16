Au început disponibilizările la Chicomplex! Ce opțiuni au avut angajații și ce spune liderul de sindicat

Chimcomplex aplică, începând cu luna aprilie 2026, un plan de relansare economică ce presupune, printre altele, disponibilizarea a peste 1.200 de angajați și oprirea unor secții de producție. Potrivit lui Vuza, Chimcomplex a decis să aplice scenariul 3, din cele șase scenarii de lucru: „oprirea secțiilor energo-intensive și disponibilizarea în cadrul Chimcomplex și implicit a partenerilor săi a cel puțin 1.200 de salariați pe verticală și a 5.500 pe orizontală. La Combinatul Chimcomplex Borzești se va opri o fabricație din totalul de 7 și la Rm. Vâlcea 2 din totalul de 11”.

Potrivit președintei sindicatului Chimcomplex, Marcela Dobre, contextul în care au apărut aceste măsuri este unul dificil pentru companie, pe fondul prețurilor ridicate la gaze și energie, potrivit Digi24.

„Noi trecem dintr-o perioadă grea cu creșterea prețului la gaz și la energie, costul de producție este mai mare decât costul de vânzare. Într-adevăr, noi am încheiat un contract colectiv de muncă în decembrie. Un contract de muncă bun, nu ne așteptam la o așa schimbare bruscă în trei luni de zile”, a declarat aceasta.

Pe lângă prevederile din contractul colectiv de muncă, compania a venit și cu oferte de plecări voluntare, prezentate angajaților ca variante de sprijin.

„S-au oferit cinci salarii celor care pleacă imediat și cinci salarii pentru cei care pleacă în șomaj, dacă li se prelungește perioada determinată cu încă o lună. Oamenii s-au trecut pe listă, au primit salariile și au plecat în număr destul de mare”, a explicat Marcela Dobre.

Potrivit liderului sindical, unul dintre criteriile aplicate a fost cel al angajaților care cumulau pensia cu salariul, aceștia fiind vizați cu prioritate.

Întrebată câți angajați sunt afectați, aceasta a precizat că nu există încă o cifră finală: „Nu pot să vă dau o cifră exactă acum. Am cerut și eu date de la resurse umane privind câți au plecat voluntar și câți au mers pe varianta cu șomaj. Nu sunt cifre mici, dar nu am încă o situație completă pentru ambele platforme, Onești și Vâlcea.” Sindicatul susține că măsurile respectă contractul colectiv de muncă și legislația în vigoare.

