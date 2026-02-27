Chimcomplex disponibilizează 1.200 oameni, din aprilie. Ștefan Vuza spune că statul nu-l ajută, iar firma trece prin cea mai grea perioadă din istorie

Chimcomplex va da afară 1.200 de oameni, va opri din liniile de producție și își va dezvolta divizia de trading. Ștefan Vuza, patronul companiei, spune că, deși a discutat în repetate rânduri cu Guvernul, planul de relansare economică anunțat nu conține nimic pentru industria în care activează, scrie Economica.net.

Ștefan Vuza, omul de afaceri care deține Chimcomplex

Potrivit lui Vuza, Chimcomplex a decis ca, începând cu luna aprilie 2026, să aplice scenariul 3, din cele șase scenarii de lucru, care presupune, printre altele „oprirea secțiilor energo-intensive și disponibilizarea în cadrul Chimcomplex și implicit a partenerilor săi a cel puțin 1.200 de salariați pe verticală și a 5.500 pe orizontală. La Combinatul Chimcomplex Borzești se va opri o fabricație din totalul de 7 și la Rm. Vâlcea 2 din totalul de 11” – se arată în declarația făcută de patronul Chimcomplex, Ștefan Vuza, în raportul cu rezultatele financiare ale anului precedent.

Pentru claritate, înainte de a lua în considerare acest pachet de măsuri, ne-am întâlnit cu reprezentanții Președinției și ai Guvernului în șapte ședințe desfășurate în ultimele șase luni. Am prezentat situația industriei chimice din România și am demonstrat, pe bază de documente, că statul greșește când nu sprijină industriile energo-intensive, precum chimia și metalurgia. Am primit răspunsul că programul (programul de relansare economică – n.red,) va include măsuri identice cu cele din alte state din Europa. Acum, după publicarea lui, constatăm că aceste măsuri au dispărut și că influencerii din industria energiei au avut un lobby mai bun. Intermediarii rămân principalii câștigători, iar producătorii și populația suportă costurile. Energia va rămâne la niveluri ridicate, cea mai scumpă din Europa, deși România poate asigura prețuri mai mici cu 40%. Bugetul nu ar suferi; dimpotrivă, s-ar întări și ar câștiga prin relansarea economiei reale naționale. Din acest motiv, vom aplica planul de conservare pentru o parte dintre capacitățile de producție ale grupului pentru că „în chimie nu există moarte, ci doar lipsă de reacție”. Implementarea pachetului 3 de măsuri are ca obiectiv revenirea Chimcomplex pe profit în cel mult un an. Economia României însă va resimți puternic impactul și va avea nevoie de timp pentru redresare, cu o estimare de minimum patru ani. a încheiat Ștefan Vuza, patronul Chimcomplex

Citește articolul integral AICI.