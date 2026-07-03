Ziarul de Bacău

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FOTO Accident cu victime pe strada Narciselor din municipiul Bacău

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Un grav accident de circulație, în care au fost implicate două autoturisme, a avut loc în această dimineață pe strada Narciselor din municipiul Bacău.

La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Accidentul s-a produs între două autoturisme. În urma recunoașterii efectuate la fața locului, s-a constatat faptul că nu au existat persoane încarcerate.

În urma impactului, două persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale, fiind ulterior transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Bacău de către echipajele SMURD și SAJ.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor pentru înlăturarea riscurilor ce puteau apărea în urma producerii accidentului.

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