AUR Bacău a organizat protest împotriva majorării taxelor și reducerea bonificației, după ce chiar ei le-au votat

Situație hilară în Bacău, unde membrii AUR au ieșit să protesteze împotriva propriilor decizii. Peste 100 de membri de partid s-au adunat astăzi în fața Casei de Cultură, la un protest împotriva majorării taxelor. După aceea, „protestatarii” s-au dus în fața Primăriei Bacău, unde are birou și șeful lor de partid, viceprimarul Dragoș Ștefan.
Înarmați cu pancarte, membrii AUR au scandat împotriva majorării taxelor, împotriva Guvernului și a președintelui Nicușor Dan.
De asemenea, consilierii AUR Bacău, în frunte chiar cu viceprimarul Dragoș Ștefan (președintele filialei municipale), au anunțat în ședința de miercuri a Consiliului Local că vor ataca hotărârea privind taxele locale, susținând că bonificația trebuie să revină la 10%, în loc de 5%.
Ce nu au spus membrii AUR este că ei au votat proiectul de majorare a taxelor și de reducere a bonificației în Bacău.
Comentarii
Jos Viziteu a zis
Prostia la rang de artă !!!! Numai în Bacău și numai cu AUR se putea face în asemenea film …..😂😂
paulica a zis
Pur si simplu mă minunez cât de prosti si de manipulati sunt unii oameni. Cum naiba să iesi in stradă să țipi si să nu știi de fapt că Proiectul de mărire a taxelor a fost votat si de cître Consilierii AUR Bacau.
Ce oraș a zis
Doamne. Astia au votat taxeke la maxim alaturi de un moron de Vizitiu si apoi organizeaza proteste de îngerași. Sa vad la prima ședință ca ridica problema asta. Ce oraș de lingăi.
Roxana a zis
Doamna „băxxx dixxx” Maricica, ce caută pe acolo? Pe unde protestează viceprimarul Ștefan Dragoș sau vicepreședintele Margină Gelu cu consilierii județeni AUR care au votat in Cj mărirea taxelor la cabinetele medicale și mărirea tuturor taxelor si impozitelor. Maricico, ai uitat ce ai votat? Oare la o casă de 35.000 de euro de la AUR cât ar costa impozitul pe un an. Poate ne spune cineva care a prins o casa de genul din toti cei care au stat cu orele la coadă sa semneze contractul cu Simion in sediul de la intersecția cu aeroportul. Toti hauristii ne duceți cu mirosul de manipulare. Daca Maricica nu mai prinde un loc eligibil data viitoare iar o apucă diareea si „bășinile” de stress.
– comentariu cenzurat