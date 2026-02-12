AUR Bacău a organizat protest împotriva majorării taxelor și reducerea bonificației, după ce chiar ei le-au votat

Situație hilară în Bacău, unde membrii AUR au ieșit să protesteze împotriva propriilor decizii. Peste 100 de membri de partid s-au adunat astăzi în fața Casei de Cultură, la un protest împotriva majorării taxelor. După aceea, „protestatarii” s-au dus în fața Primăriei Bacău, unde are birou și șeful lor de partid, viceprimarul Dragoș Ștefan.

Înarmați cu pancarte, membrii AUR au scandat împotriva majorării taxelor, împotriva Guvernului și a președintelui Nicușor Dan.

De asemenea, consilierii AUR Bacău, în frunte chiar cu viceprimarul Dragoș Ștefan (președintele filialei municipale), au anunțat în ședința de miercuri a Consiliului Local că vor ataca hotărârea privind taxele locale, susținând că bonificația trebuie să revină la 10%, în loc de 5%.

Ce nu au spus membrii AUR este că ei au votat proiectul de majorare a taxelor și de reducere a bonificației în Bacău.