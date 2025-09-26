Autostrada A7 Focșani-Bacău: Guvernul a aprobat bugetul pentru exproprierile necesare relocării utilităților

Guvernul a aprobat, în ședința care a avut loc joi, bugetul exproprierilor necesare relocării utilităților pentru Autostrada Focșani-Bacău.

Foto arhivă

„Pachetul legislativ vizează, atât exproprieri suplimentare, cât și actualizarea documentațiilor tehnice, măsuri fără de care șantierele aflate în derulare nu și-ar putea continua ritmul asumat”, a precizat ministrul Transporturilor.

Potrivit lui Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, au fost aprobate fonduri destinate realizării exproprierilor în valoare de circa 2,6 milioane de lei, pentru tronsonul situat între kilometri 52+770 și 69+000.

„Pe ordinea de zi s-a aflat și Autostrada Focșani–Bacău, unde exproprierile necesare relocării utilităților au primit undă verde, alături de Autostrada de Centură București – Centura Sud, pentru care au fost aprobate fonduri destinate realizării exproprierilor în valoare de circa 2,6 milioane de lei, pentru tronsonul situat între kilometrii 52+770 și 69+000.

Totodată, Executivul a fost de acord cu amenajarea unui sens giratoriu pe DN 2, la Șindrilița, investiție care presupune realizarea de exproprieri estimate la 46.200 de lei”, a spus ministrul Transporturilor.

Și pentru Autostrada Sibiu-Făgăraș, Tronsonul 4, autoritățile au aprobat exproprierea a peste 220.000 de metri pătrați de teren, pe raza localităților din județul Brașov. Fondurile aprobate pentru realizarea exproprierilor se ridică la peste 789.000 lei.

De asemenea, Guvernul a aprobat și corectarea unor documentații și suplimentarea despăgubirilor necesare lucrărilor de pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, lucrări ce se realizează în legătură cu Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila.